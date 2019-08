Holt Witz und Geist des unvergessenen Heinz Erhardt auf die Bühne: der Parodist Andreas Neumann. Foto: Carsten Dauer

Stemwede-Wehdem. "Einer für alle – alle auf einmal" heißt das Programm, mit dem der unvergessene Heinz Erhardt und andere Komiker vom Parodisten Andreas Neumann auf die Bühne gebracht werden. Am Samstag, 21. September, in der Begegnungsstätte am Schulzentrum in Stemwede-Wehdem.