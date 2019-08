Wittlage. "Es ist angerichtet“ – das könnte für die „Wittlager Mahlzeit“ gelten, denn die Vorarbeiten haben ganz konkrete Formen angenommen. Es haben sich bisher 66 freiwillige Helferinnen und Helfer, vorwiegend aus den hiesigen Kirchengemeinden, zur Mitarbeit am Mittwoch, 4. September, bereit erklärt, so dass sieben einzelne Gruppen gebildet werden konnten, die im Wechsel bei den Vorbereitungen, dem Servieren und Abräumen helfen.

Diese große Hilfsbereitschaft wurde im Arbeitskreis, der dieser Tage im DRK-Sozialzentraum zusammengekommen war, ausdrücklich gewürdigt. Die Helfer kommen aus vielen Ortschaften der drei Gemeinden im Altkreis und sogar aus dem westfälischen Stemwede.

Helmut Schnitker als Koordinator der ökumenischen Kirchengruppen leitete die Arbeitskreissitzung. Für alle Helferinnen und Helfer gibt es einheitliche Schürzen mit dem roten Logo der „Wittlager Mahlzeit“. Die Gruppen helfen bereits am Vormittag beim Dekorieren der Tische, beim Gemüseputzen, Betreuen die Gäste, die Hilfe benötigen, etwa Rollstuhl- und Rollator-Nutzer, Servieren der Mahlzeit in Terrinen, den Kaffee und das Dessert sowie das Abräumen der Tische. In der DRK-Großküche steht ein leistungsstarker Groß-Geschirrspüler zur Verfügung, so dass hier weniger Handarbeit erforderlich ist. Die „Glücksspirale“ mit der Förderaktion „Mensch“ hat wesentliche Finanzierungsmittel für die Großküche im DRK-Sozialzentrum zur Verfügung gestellt, damit gemeinschaftsbildende Veranstaltungen wie die „Wittlager Mahlzeit für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden können.

Für die Eröffnungs-Mahlzeit wird mit bis zu 200 Gästen gerechnet, weil Ehrengäste eingeladen wurden, die die Gemeinschaftsaktion „Wittlager Mahlzeit“ fördern bzw. als Sponsoren unterstützen. Da so umfangreich Gäste nicht komplett im Begegnungsraum an Tischen untergebracht werden können, soll und muss improvisiert werden. Da es erwartungsgemäß noch warm ist, werden in den Fahrzeughallen zusätzliche Sitzgarnituren aufgestellt und dekoriert. Die Helfer werden sich um jeden Gast bestmöglich bemühen, trotzdem wird um Verständnis dafür gebeten, dass bei der Auftaktveranstaltung vielleicht nicht alles so klappt, wie die Organisatoren es sich vorgestellt haben.

Berichtet wurde davon, dass die Kollekte bei dem Open-Air-Gottesdienst anlässlich des Historischen Marktes der „Wittlager Mahlzeit“ zufließen soll. Der Wasserverband Wittlage hat einen Wasserspender für Sprudelwasser gestiftet. Die Mahlzeit, Kaffee und Tischgetränke sind grundsätzlich kostenlos; dies ist ein Versprechen, das gilt. Wer allerdings von den Gästen einen kleinen Obolus spenden möchte, kann ein großes „Sparschwein füttern“, das beschafft wurde.

Eine Gemeinschaftsveranstaltung

Die Veranstaltung findet zwar von 12 bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten des DRK-Kreisverbandes Wittlage statt, trotzdem ist es eine Gemeinschaftsveranstaltung mit den hiesigen Kirchen im Rahmen der Ökumene. Vor dem Auftragen des Essens soll ein kurzes Tischgebet oder einige besinnliche Worte gesprochen werden, gelegentlich auf Plattdeutsch, aber nur von Laien, nicht von Geistlichen. Helmut Schnitker sprach davon, dass bei der Wittlager Mahlzeit nicht „missioniert“ werden soll, wohl aber soll das soziale Engagement der Kirchen als Dienst am Nächsten sichtbar werden, hier in Gemeinschaft mit dem DRK als Hilfsorganisation. Früher wurde traditionell mit den Tischgebeten dafür gedankt, dass es Nahrung überhaupt gab, was in den Kriegs- und Krisenjahren mit Hungersnöten längst nicht selbstverständlich war. Aber dieser Teil der Geschichte scheint vergessen zu sein, da es Lebensmittel im Überfluss gibt.

„Mund-zu-Mund-Propaganda“

Es werden jetzt noch Plakate ausgehängt für die Auftaktveranstaltung und „Mund-zu-Mund-Propaganda“ dürfte es auch geben. Die drei Köche Peter Knödgen, Hermann Pannenborg und Ralf Krone werden je nach Saison und der jahreszeitlichen Verfügbarkeit von Frischgemüse aus der Region schmackhafte Mahlzeiten im großen Topf zubereiten. Es wird auf jeden Fall abwechslungsreiche Speiseangebote geben, bekannte Eintöpfe wie Erbsensuppe, traditionelle wie „Schillegassen-Eintopf“ aus Schälgraupen oder auch mal Neuheiten und länderspezifische Angebote wie Kichererbsen-Eintopf oder russischer Borschtsch, ein leckerer Gemüseeintopf aus roter Beete, Wurzeln, Weißkohl, Kartoffeln und Tomaten, gewürzt mit Küchenkräutern und verfeinert mit Schmand oder saurer Sahne. Wurst und Fleisch wird möglichst später separat angereicht, so dass auch Vegetarier das Essen in der Gemeinschaft einer großen Runde unbeschwert genießen können.

Das Küchenteam wird besonders bei den ersten Mahlzeiten Erfahrungen sammeln wie und was den Gästen schmeckt, was sie gut vertragen und was sich auch gut zubereiten lässt. Im Herbst soll nach dem Essen möglichst frisches Obst, vorher gesäubert und eventuell aufgeschnitten, in Obstkörben am Tisch serviert werden, wobei das Obst von hiesigen Anbaubetrieben kommen soll.

Logistische Herausforderung

DRK-Ortsvereinsvorsitzender .Josef Hoffschröer sieht noch viele logistische Herausforderungen für die aktiven Helfer, weil noch nicht kalkuliert werden kann, wie viele Teilnehmer zu den ersten Veranstaltungen kommen werden. Später kann dann auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Betont wurde, dass jedermann und –frau willkommen ist, unabhängig von der Religionszugehörigkeit und die Einkommenssituation spielt ebenfalls keine Rolle. Angestrebt wird in der Vorweihnachtszeit ein besonderes „Nikolaus-Essen“ anzubieten