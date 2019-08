Bad Essen. Sie sind schon seit Jahren aktiv, aber meistens innerhalb der Mauern des Jugendzentrums – diesmal gehen sie in die allgemeine Öffentlichkeit: Wenn beim Historischen Markt auf der Live-Bühne an der Unteren Lindenstraße ein Musikprogramm geboten wird, das sich vor allem aus Singer-/Songwritern zusammensetzt, ist dies auch ein Zeichen für die Vitalität und Einsatzbereitschaft der „Musik-Initiative Bad Essen“, kurz: Musik-INI. Denn die verantwortet dort Bühne, Technik und Programm. Vor allem für zwei ihrer Mitglieder ist das eine gewisse Auszeichnung.

Vor 18 Jahren gegründet, sind mit Hendrik Schulte und Jannik Oberdiek – beide 27 Jahre alt – noch immer zwei der Originalmitglieder federführend mit an Bord, obwohl sie ihren Lebensmittelpunkt unlängst nach Osnabrück verlagert haben. Dort trifft der Reporter des Wittlager Kreisblatts die beiden dann auch – in der am Rosenplatz gelegenen Gaststätte „Trash“. Wo viel gitarrenbetonte Rockmusik aus den Lautsprechern dringt. Passenderweise.



Jede Menge farbiger Bändchen zieren den linken Arm von Hendrik Schulte – als Zeitzeugen zahlreicher Festivalbesuche. Neu hinzugekommen ist das Bändchen vom „Hütte Rockt“, das kürzlich bei Georgsmarienhütte stattgefunden hat.



Jan Böhmermann als Geburtshelfer

Dieses Bändchen ist auch das einzige am ansonsten mit filigranen Tattoos verzierten Arm von Jannik Oberdiek. Kein Wunder, denn sowohl Hendrik (Schlagzeug) als auch Jannik (Gitarre) spielen beide in der aus dem Raum Wittlage stammenden Band „The Travelling Stone“, die vor kurzem ihre erste EP veröffentlicht hat und diese nun auch beim „Hütte Rockt“ live vorgestellt hat. Wie diese Band durch einen Jan-Böhmernann-Fernsehstreich wiederbelebt wurde, ist eine andere gute Geschichte, die hier bereits erzählt wurde (siehe auch den Link am Ende dieses Artikel).

Am Anfang ging es nur um Gigs

Überhaupt, Live-Auftritte, das war es, worum es den beiden Hobbymusikern anfangs gegangen war. Noch lange vor Gründung des „Travelling Stone“ spielten beide in anderen Bands aus dem Raum Bad Essen. So entstand die Idee, eine Initiative zu gründen, die Auftrittsgelegenheiten organisieren könnte. Mehr sollte die Musik-INI anfangs gar nicht sein und bieten.

Wer will, der kann richtig viel lernen

Doch es wurde rasch mehr. Wobei zwei maßgebliche Motoren eine wichtige Rolle spielen. Zum einen das Jugendzentrum Trio, dessen enorme Bedeutung für Bad Essen zu betonen die beiden nicht müde werden, und zum zweiten der professionell als Veranstaltungstechniker agierende Bad Essener Holger Ufer. Beide haben die jungen Bands und die junge Initiative maßgeblich gefördert. Heute ist die Musik-INI verantwortlich für den im Jugendzentrum gelegenen Proberaum und ist ein agiler Verein, dessen Mitglieder sich von Veranstaltungstechnik bis Marketing allerlei Fähigkeiten aneignen können, wenn sie das wollen.

Wieder gemerkt: Man lernt nie aus

Und dass man nie auslernt, hat Jannik Oberdiek aktuell wieder festgestellt: Erstmals hat er sich ganz intensiv um das Booking gekümmert, also das Buchen der Künstler für den Historischen Markt. Das war weitestgehend Neuland für den 27-Jährigen, der im „echten Leben“ außerhalb der Hobbyzone im Maschinenbaubereich tätig ist.

Aber genau das ist es ja, was die Musikinitiative so besonders macht. Einmal pro Jahr, „spätestens auf der Weihnachtsfeier“, wie Jannik Oberdiek sagt, werde jedes Vereinsmitglied gefragt: Bist Du eigentlich zufrieden mit dem, was Du tust? Könntest Du Dir etwas anderes vorstellen? Manches Mal kommt es dann zu einer Neuverteilung der Aufgaben: Dann geht der Thekenmann in die Veranstaltungstechnik oder die Booking-Fachfrau übernimmt das Licht.



Zu Gast: Der "Blind-Guardian"-Tontechniker

Um alle Mitglieder fit zu halten, stehen konstante Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Plan: So hat der Pressesprecher Lars Herrmann von der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH einen Workshop in Sachen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gegeben und der Tontechniker der Bombast-Metalband „Blind Guardian“ hat der Initiative in Sachen Sounddesign weitergeholfen.

Das Wichtigste ist immer der Sound

Das ist ohnehin ein Thema, das den beiden besonders am Herzen liegt. Das Allerwichtigste bei einem Livekonzert sei ein sauberer und gut gemischter Ton, betonen sie mehrmals im Gespräch. Wie wahr. Der Reporter erinnert sich an nicht besonders gut gemischte Rockkonzerte sogar im absoluten Profibereich: Toto in Hamburg, AC/DC in Gelsenkirchen, Iron Maiden in Hamburg, drei Mal eher unausgewogener Soundbrei, das verdirbt den Spaß an der Sache. Von U2 in Hamburg wird ähnliches berichtet.

Ein agiler Verein

Während Jannik Oberdiek den Vereinsvorsitz innehat, ist Hendrik Schulte – im echten Leben als Elektrotechniker unterwegs – im erweiterten Vorstand. Beide sind stolz auf das, was die Musik-INI heute ist: Ein gemeinnütziger Verein mit 24 Mitgliedern und gut etabliert. Davon zeugen ein bis zwei eigene Veranstaltungen pro Jahr und die aktive Mitarbeit an anderen Ereignissen, nicht nur der Historische Markt, sondern auch der Nachwuchs-Wettbewerb „Rock in der Region“, der ohne das Engagement der Musik-Initiative wohl nicht nach Bad Essen verlängert worden wäre.

"Jeder weiß, was zu tun ist"

Das Meiste an Vereinskommunikation läuft heute via Internet und spezieller Chatprogramme, aber das klappt gut: Wenn die Veranstaltungen dann losgehen, „weiß jeder, was er zu tun hat und wie“, sagt Hendrik Schulte.

Doch sehen Jannik Oberdiek und Hendrik Schulte auch die Zeit gekommen, an die nächste Generation abzugeben. Die bereits in den Startlöchern steht und aktiv mit dabei ist. Was gut ist: Denn so etwas wie eine Beziehung sei nur schwer nebenher zu stemmen ist, sagen beide übereinstimmend.

Erste Aufgabe: Kabel aufwickeln

Weitergeben an die nachfolgenden Generationen wollen die beiden vor allem eins: Die Wertschättzung für die von der Initiative angeschaffte Technik. Deswegen ist eine der ersten Aufgaben für neue Mitglieder: Das Aufwickeln von Elektrokabeln. Eine nicht zu unterschätzende Tätigkeit, sagt Jannik Oberdiek. „Bei uns hält so ein Kabel sicher zehn Jahre“. Das ist nicht überall so.

