Minden. Gesundheit gilt als Markt der Zukunft. Gerade in der Gesundheits- und Krankenpflege warten ein breit gefächertes Aufgabenfeld und vielfältige Karrieremöglichkeiten. Um über diese zu informieren, lädt die Akademie für Gesundheitsberufe der Mühlenkreiskliniken in Minden am Freitag, 23. August, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr zum Bewerberfachtag ein.

Alle, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für 2019 sind, haben dann die Möglichkeit, sich über eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege zu informieren und noch für einen Ausbildungsbeginn zum 1. Oktober 2019 zu bewerben. „Vollständig mitgebrachte Bewerbungsunterlagen werden von uns vor Ort gesichtet und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, Sofortzusagen für einen Ausbildungsplatz vergeben“, sagt Akademiedirektor Oliver Neuhaus.

Am Bewerbertag stellen Lehrkräfte der Akademie den Aufbau der Ausbildung und deren Inhalte vor. Außerdem geben sie einen Ausblick auf die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau, die 2020 deutschlandweit eingeführt wird. Gleichzeitig können sich alle Interessierten ein Bild von der Akademie in der Johansenstraße machen. „Wir bieten Führungen durch die Akademie an und zeigen zum Beispiel unsere mit modernster Medizintechnik ausgestatteten Simulationsräume, in denen möglichst realitätsnah verschiedene Pflegeszenarien geprobt werden“, so Neuhaus.

Dreijährige Ausbildung

Die dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege zeichnet sich durch abwechselnde Theorie- und Praxisabschnitte aus. Während der theoretische Unterricht in der Mindener Akademie für Gesundheitsberufe stattfindet, wird in den Häusern der Mühlenkreiskliniken in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke und Rahden die Praxis vermittelt. „Die Arbeit bei den Mühlenkreiskliniken ist durch das breite Leistungsspektrum sehr vielfältig.

Weitere Informationen über die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und die Voraussetzungen für einen Ausbildungsplatz gibt es auf der Seite der Akademie für Gesundheitsberufe unter www.muehlenkreiskliniken.de .