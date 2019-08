Bad Essen. Frettchen werden als Haustier immer beliebter. Die Knopfaugen und das niedliche Gesicht lassen Tierfreunde strahlen. Das kleine Raubtier ist die domestizierte Form des wilden europäischen Waldiltis. Gezähmt wurde das Frettchen früher häufig zur Jagd auf Ratten eingesetzt.

Die Frettchenfreunde Osnabrück konnten jetzt in Bad Essen-Wittlage am Senfdamm 4 mit einem Sommerfest ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Frettchenfreunde aus ganz Deutschland kamen in die Gemeinde Bad Essen zu Familie Heß. Sogar eine Frettchenliebhaberin aus dem spanischen Alicante war zum runden Vereinsgeburtstag ins Wittlager Land gereist. Schließlich waren mehr als 120 Frettchenfreunde der Einladung gefolgt, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen.

Doch ohne tierärztliche Untersuchung läuft bei so einer Veranstaltung gar nichts. Jedes fremde Frettchen wurde am Jubiläumstag von Dr. Sebastian Cichowski aus Dissen in Augenschein genommen. Der Tierarzt gilt als Frettchenspezialist. Jessica Gödiker, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig ist, nahm sich immer wieder die Zeit für Führungen durch die Auffangstation, in der zurzeit 35 Frettchen untergebracht sind.

Wer sich also schon immer so ein niedliches Haustier gewünscht hat, der sollte ruhig mal der Auffangstation in Wittlage einen kleinen Besuch abstatten. In der Auffangstation befinden sich immer wieder Frettchen, die ein neues Zuhause suchen. Aber Fakt ist: Frettchen sind nicht nur süß, sondern sie benötigen auch die richtige Pflege und sollten nur in einer Gruppe gehalten werden.

Micky und die Farbe

Christian Heß, der schon als kleiner Bub mit Frettchen aufgewachsen ist, erinnert sich: „Seit 1999 kümmern sich meine Eltern um Frettchen, und es konnten bis heute schon viele ungeliebte Tiere an Frettchenfreunde vermittelt werden.“ Petra Fenselau aus Kassel, ihres Zeichens Frettchen-Freunde-Urgestein, kann das nur bestätigen. Sie ist in diese Tierchen richtig verliebt und beschäftigt sich mit diesen intelligenten Kobolden schon seit über 30 Jahren.

Gegen Ende der Veranstaltung wurde dann noch ein Kunstwerk von Christian Heß zugunsten der Auffangstation versteigert. Bei dem Bild handelt es sich um ein Gemälde mit Fußabdrücken, die sich Cristian Heß mit Pinsel und Farbe von vielen Frettchen eingeholt und dann wie mit einem Stempel zu Papier gebracht hatte. Neben vielen Frettchenliebhabern war auch Stefan Wlocka aus Oberhausen von Christian Heß’ Idee begeistert und ließ sofort einen Fußabdruck von seinem Frettchen Micky zu Papier bringen. Micky nahm die Prozedur gelassen hin und bekam danach von Herrchen Stefan ein kleines Leckerli.

Die Frettchenfreunde sind ein gemeinnütziger Verein, der sich um die Aufnahme und Vermittlung von Abgabetieren kümmert und sich zudem für Aufklärung und Informationen rund um das Thema Frettchen einsetzt.