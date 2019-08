Bad Essen. Es ist in mehrfacher Hinsicht eine Premiere, von der sich zeigen muss, wie sie beim Publikum ankommt: Nicht nur wird beim kommenden Historischen Markt in Bad Essen am Samstag, 24. 8., erstmals ein Tanztee für Jedermann zum Mitmachen angeboten, sondern es hat sich auch extra für diesen Anlass ein neues Musikensemble formiert.

