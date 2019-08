Bad Essen. Ihre Liebe zur Kunst hat Angelika Walter stets begleitet. „Sie war immer da“, betont die Künstlerin, die auf Einladung des Kunst- und Museumskreises (KuMu) bis zum 15. September einige ihrer Bilder und Objekte in Acryl auf Stahl und PVC sowie Digitaldrucke im Bad Essener Schafstall an der Bergstraße ausstellt. Der Titel: Sphären zwischen Natur und Technik. Fulminant und mit perlendem Anschlag umrahmte der Pianist Matthias Ventker die Vernissage.

„Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mit der Malerei angefangen habe“, erklärt Angelika Walter im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie ist bei ihr die Idee entstanden, Natur und Technik zu verbinden? „Ich habe als Kind, vielleicht im Alter von zehn, zwölf Jahren, kleine Maschinen aus Pappe gebaut. Da hat mich einfach fasziniert, dass dieses leblose Material macht, was ich möchte. Das waren Kunstmaschinen, die nichts „Sinnvolles“ machten, sondern die klingelten, rappelten, drehten sich – die produzierten Ästhetik“, antwortet die Künstlerin, die in Osnabrück lebt und arbeitet.

„Lieblingsfarben hatte ich immer, die allerdings eher den privaten Bereich betreffen. Die haben sich nicht in meiner Malerei gezeigt. Allerdings gab es eine Phase, wo es in meinen Gemälden kein Grün gab. Ich kann das nicht erklären. Ich habe sogar Blumen-Stillleben gemalt und niemand hat es gemerkt oder vermisst. Irgendwann änderte sich das – und das Grün tauchte wieder auf“, geht die Malerin auf den Farbenbereich ein, die schnell merkte, dass Öl viel zu lange braucht, bis es trocken ist. Fortan verwendete sie Acryl. Woher bekommt sie ihre Inspirationen?



Riesiges Wandbild unter der Eisenbahnbrücke

Walter: „Die fliegen mir zu, sind einfach da. Im Laufe der Zeit ist es allerdings für mich immer wichtiger geworden, mit den Betrachtern meiner Bilder in eine Kommunikation zu treten. Daher kommen auch sehr viele Inspirationen.“ Gerade bei ihren Fassadenmalereien habe sie viel Kontakt mit den Passanten gehabt. „Dabei höre ich, wie der Betrachter meine Kunst interpretiert, manchmal anders als ich. Das hat sich in den Malereien niedergeschlagen. Das sieht man an meinem ,Musikexpress', den ich 1986 gemalt habe", sagt die Künstlerin und bezieht sich auf ein riesiges Wandbild im Stadtteil Wüste unter einer Eisenbahnbrücke, das in Osnabrück inzwischen Kultstatus erreicht hat. '"Erst gab es den Entwurf im Atelier – und als ich unter der Brücke in der Wüste in Osnabrück begann, hatte ich viele Begegnungen. Das zweite Bild Jahre später hat eine ganz andere Farbintensität bekommen, wo das bunte Leben, die bunten Gespräche mit den Betrachtern mit eingeflossen sind.“

Hat Angelika Walter einen Wunsch, was sie in Zukunft gerne umsetzen würde? „Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, digitale Bilder zu machen. Ich bearbeite meine Bilder, die ich früher auch schon gemalt habe digital. Weil ich immer schon die Tendenz hatte, mich auszubreiten. Jeder Zeichenblock war mir am Ende zu klein, aber auch die Leinwände waren mir zu klein. Ich wollte immer noch etwas dazu machen. Ich habe auch bei einem Wandbild, das ich für eine Cafeteria gefertigt habe, die Tür und den Kaffeeautomaten mit einbezogen“, sagt sie lachend und freut sich, „dass sich grafisch digital meine Bilder ausbreiten lassen.“ Das sei ein Projekt, was sie weiter beschäftigen werde. „Ganz spannend“, weist sie bereits auf ihre Landmaschinen, die wiederum Technik und Natur verbinden. Jedenfalls laden Angelika Walters sehr farbenfroh-plastischen Bilder den Betrachter geradezu zu einem Spaziergang mit den Augen ein. Und man entdeckt immer wieder etwas Neues….



Konkurrenz zur Reizüberflutung

Zur Vernissage hieß der stellvertretende KuMu-Vorsitzende Hartwig Ventker die kunstinteressierten Gäste im rappelvollen Schafstall willkommen. Matthias, sein Sohn, habe ihn auf die Spur der Künstlerin gebracht, gestand Ventker. Vorsitzender Lutz Mardorf, der die Einführung in die Ausstellung übernahm, stellte heraus, dass Dr. Max Kobbert, Professor für Kunstpsychologie an der Kunstakademie Münster, über Angelika Walter schrieb: „Die Werke der Künstlerin hinterlassen beim Betrachter den Eindruck, dass er etwas versäumt hätte, wenn er ihnen nicht begegnet wäre, und erfüllen damit ein Kriterium für Kunst, das in der permanenten Konkurrenzsituation unserer informationsüberfluteten Zeit immer schwerer zu erreichen ist“. Ihn hätten sogleich die Industriegemälde fasziniert, der Vorsitzende.

„Ein Bild von einem Schmelzkessel mit dem Titel „Hexenkessel“, ein Bild von einem Stahlabstich mit dem mythologischen Titel „Prometheus in der Hölle“ und ihre darüber hinaus weiteren Industriegemälde erinnerten mich an den Geruch von Schmieröl und Schlacke in den Werkhallen, die ich als junger Ingenieur wahrgenommen hatte“, hob Mardorf hervor, dass die Geräte und Maschinen der Künstlerin menschliche Züge haben. „Ihre Bilder wechseln vom Realismus in den Surrealismus und verbinden dabei auch beide Stilrichtungen“, so Mardorf, der abschließend mit der Künstlerin einigen Werken nachspürte. Die Ausstellung kann donnerstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr besucht werden.