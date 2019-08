Bad Essen. Pfannkuchen wenden, mit der Pfanne loslaufen, durch einen Treckerreifen klettern, der Schnellste sein... Beim diesjährigen Hüseder Sommerfest war das wieder ins Programm genommene Pfannkuchenrennen einer der Höhepunkte der Veranstaltung.

Organisiert vom Verschönerungsverein Hüsede, fand das Sommerfest auf dem Dorfplatz statt, nicht unweit des vom Holzwurm befallenen Beihauses, zu dessen Rettung dieses Pfannkuchenrennen veranstaltet wurde. Denn der Geschicklichkeitswettbewerb war gestaltet wie ein Sponsorenlauf und sollte vor allem Geld für die geplanten Rettungsarbeiten an diesem Häuschen bringen.

Gleich 20 Teilnehmer wagten sich an den Pfannkuchenparcours, der sich als recht anspruchsvoll erwies. Zunächst musste der Pfannkuchen drei Mal in der Pfanne gewendet werden, dann ging es durch einen großen Treckerreifen. Die nächste Station wartete in der Nähe des Publikums. Hier musste der Pfannkuchen über einen hohen Balken geworfen und dann wieder aufgefangen werden werden. Dann wartete das Ziel auf die Teilnehmer, die Glocke im Fangwagen.

Das Ganze dauerte rund fünf Minuten, bis die Aufgabe erfüllt war. Als Schiedsrichter fungierte die Dreschgemeinschaft. So stellten sich Klaus Dieter und Ute Kühte, Johannes Krone, Kalle Polettey, Christoph Wenig und Horst Menke der Aufgabe, die Aktiven zu bewerten. Am Ende hatten Florian Fahrmeyer und Arne Heinrichs das beste Händchen. Beide siegten bei den Erwachsenen.

Mit einem Gutschein für einen großen Eisbecher gingen die Geschwister Zoe und Matthias Riestepatt bei den Kindern mit nach Hause. Sie zeigten in ihrer Klasse ebenfalls ihren Mitbewerbern, wer Sieger ist. Wie die Großen schafften auch sie sieben Runden. Nach dem Rennen wartete der Holskenball auf die Besucher. Hier legte DJ Hermann Beeck die Platten auf.

Am Sonntagvormittag startete zudem der große Wandertag. Drei Strecken standen zur Auswahl. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Kinder. Zahlreiche Attraktionen warteten auf die jungen Mitbürger zum Ausprobieren und Mitmachen.