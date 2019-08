Im August begrüßte das Unternehmen Kesseböhmer 50 neue Auszubildende und duale Studenten in Bad Essen und Bohmte. Foto: Kesseböhmer

Bad Essen/Bohmte. Am 1. August hat das heimische Unternehmen Kesseböhmer wieder neue Auszubildende in der Unternehmensgruppe willkommen geheißen und mit dem Ausbildungsbeginn 2019 die Zahl von 1500 Auszubildenden in der Unternehmensgeschichte erstmalig überschritten.