Naturführung im Wildpark in den Meller Bergen

Rund um das Thema „Wildschwein“ dreht sich alles bei der Naturführung durch den Wildpark in den Meller Bergen. Foto: Stadtverwaltung Melle

Altkreis Wittlage. Was ist ein Überläufer? Welche Bedeutung hat eine Suhle? Und was hat es mit einer Rotte oder einem Malbaum auf sich? Solche und ähnliche Fragen rund um das Wildschwein stehen im Mittelpunkt einer Exkursion, die am Sonntag, 18. August, im Rahmen der „Meller Naturführungen“ stattfindet.