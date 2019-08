Altkreis Wittlage. Premiere für den deutschen Rotary Club: Im Rahmen des Austauschprogramms NGSE (New Generations Service Exchange) kam im Juli 2019 erstmals eine Praktikantin aus der Volksrepublik China nach Deutschland. Die in Shanghai geborene Statistik-Studentin Tsai Ming Ho, genannt Mindy Ho, absolvierte ein vierwöchiges Praktikum bei Teledoor in Melle.

Eine Brücke der Völkerverständigung zu schlagen, ist für die Rotarier ein wichtiges Anliegen – so auch für Veit Bowenkamp, Geschäftsführer von Teledoor. Er ist Mitglied im Rotary Club Melle-Wittlage und bot sofort an, sich an dem Austauschprojekt zu beteiligen. Ein positiver Nebeneffekt für den Hersteller von Kühl- und Tiefkühlzellen, der eine Fertigung in Shanghai unterhält: Die Firma konnte während des Praktikums ihre Kommunikation zwischen Melle und der chinesischen Metropole optimieren.

Interessante Einblicke

Da die 21-jährige Chinesin neben ihrer Landessprache auch Japanisch und Englisch fließend beherrscht, setzte sie nicht nur wichtige Akzente für den Betrieb, sondern bot auch interessante Einblicke in ihre Heimat. In einem Vortrag berichtete sie sowohl von ihrer Vergangenheit in Shanghai und dem örtlichen Rotary Club als auch von ihrem derzeitigen Studium in Los Angeles, USA.

Die Anfrage für den Austausch gelangte vom RC Shanghai-West an die Jugenddienstbeauftragte von Rotary Deutschland, und der Club Melle-Wittlage aus dem Distrikt 1850 (westliches Niedersachsen) zeigte sich umgehend interessiert. Mit Unterstützung des Präsidenten des örtlichen Rotary Clubs, Bernhard Julius, und des Jugenddienstleiters Frank Wehrmann war der Kontakt schnell hergestellt.

Bewerber für Austausch

Während des Praktikums wohnte Mindy Ho zunächst bei der Familie Julius und anschließend bei einer weiteren Familie in Melle. Bernhard Julius legt besonderen Wert darauf, den RC Melle-Wittlage für internationale Begegnungen offenzuhalten: „Dieser Austausch hat für uns eine hohe Priorität. Wir wollen Menschen insbesondere im Alter von 18 bis 30 Jahren ermutigen, andere Teile der Welt zu entdecken, neue Kulturen kennenzulernen und somit aktiv zur Völkerverständigung beizutragen.“

Globales Netzwerk

Das globale Netzwerk der Rotarier soll immer enger geknüpft werden, als Verbund von Bausteinen des Friedens, wie Bernhard Julius sagt. Nach den sehr guten ersten Erfahrungen bei der Kooperation mit den chinesischen Rotariern bietet der hiesige Club nun einen Aufenthalt von deutschen Interessierten in Shanghai an. Bewerber sprechen beim RC Melle-Wittlage den Jugenddienstleiter Frank Wehrmann direkt an, um mehr zu erfahren.

Weitere Infos: https://melle-wittlage.rotary.de