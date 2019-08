Wittlage. Händeringend werden freiwillige Hilfskräfte zur Mitarbeit der Kleiderkammer des DRK im Sozialzentrum in Wittlage gesucht. Annette Pannenborg, die örtliche Leiterin der Kleiderkammer, sucht für ihr Team Frauen und Männer, die bereit sind, einmal wöchentlich sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.

Die DRK-Kleiderkammer, die nach der Sommerpause wieder wöchentlich ihre Räumlichkeiten öffnet, wird aufgrund der zentralen Lage des DRK-Sozialzentrums in Wittlage, Burgstraße 193, sehr gut frequentiert. In einer angenehmen Atmosphäre finden hier Menschen ohne jegliche Diskriminierung gesäuberte und sortierte Bekleidung.

Außerdem gibt es einen zusätzlichen Raum, in dem gebrauchte, aber gut erhaltene Hausratsgegenstände wie Geschirr und Besteck angeboten werden. Doch bevor gespendete Bekleidung in die Ausstellungsräume kommt, wird es sorgfältig sortiert und bei Bedarf gereinigt. Für die Kleidersortierung gibt es einen geräumigen Arbeitsraum im DRK-Sozialzentrum. Hier stehen auch Waschmaschinen für die Kleiderreinigung zur Verfügung.

Viele Menschen reden im Zeichen des Umweltschutzes von Nachhaltigkeit. In und mit der DRK-Kleiderkammer wird sie praktiziert. Die Kunden bekommen nur solche Bekleidung angeboten, die sauber und ansprechend ist. Am Körper getragene Bekleidung wird aus Hygienegründen gereinigt. Annette Pannenborg und Karin Krone arbeiten mit ihrem Team daran, mögliche Vorurteile gegen gebrauchte Kleidung in der Bevölkerung abzubauen. Oftmals gelangt Bekleidung in die Sammelboxen, die dem ursprünglichen Träger zu groß oder zu klein geworden ist.

Sachgerecht verwendet

Für eine andere Person mag die Bekleidung dann durchaus von der Größe her passen. Leider wird wenig getragene Bekleidung vereinzelt immer noch achtlos in den Müll entsorgt, anstatt gute gebrauchte Kleidung dem DRK zu übergeben. Es gibt mehrere DRK-Kleiderkammern im Altkreis Wittage. Hier kann sich der Bürger unmittelbar darauf verlassen, dass die gespendete Kleidung sachgerecht verwendet wird und dass damit einzelne keinen Profit machen, indem sie einen sozialen Zweck vortäuschen.

Die Unterhaltung der DRK-Kleiderkammern ist sehr arbeitsintensiv. Dies beginnt mit dem Sortieren der Bekleidung nach Größen, dem Sichten, was brauchbar ist und was nicht und im Bedarfsfall der Wäsche aus Hygienegründen. Mitarbeiten im Team der Kleiderkammern kann eigentlich jeder, ob Frau oder Mann, Menschen, die vorübergehend arbeitslos sind oder Rentner im fortgeschrittenen Seniorenalter.

Eine Mitgliedschaft im DRK ist nicht zwingend vorgeschrieben, jedoch sind die Mitarbeiter gegen Unfall versichert. Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind willkommen, die durch die freiwillige und unentgeltliche Mitarbeit ihre Eingliederung in die Gesellschaft verbessern können. Das Rote Kreuz ist weltanschaulich neutral und offen für jedermann. Es besteht auch die Möglichkeit, eine kurze Probezeit in der Wittlager DRK-Kleiderkammer abzuleisten. Falls die Arbeit dann nicht zusagt, kann das Engagement jederzeit beendet werden, ohne dass dies dem Interessenten verübelt wird.

Weitere Infos

Das jetzige Team sucht jetzt dringend Verstärkung. Interessenten erfahren bei der örtlichen Leiterin der DRK-Kleiderkammer, Annette Pannenborg, Tel. Bad Essen, 05472 73271 mehr oder können einen Probetermin vereinbaren.