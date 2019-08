Altkreis Wittlage. 2019 war ein gutes Jahr für den Weißstorch im Wittlager Land und in der gesamten Dümmerregion.

Schon längst haben sich die Jungstörche von den Altströchen getrennt und fliegen eigene Wege. Ein Trupp von Jungstörchen hatte sich jetzt zwischen Hunteburg und Hüde eingefunden und sich auf einem abgeernteten Feld noch einmal richtig satt gefressen. Urplötzlich, wie durch ein unsichtbares Zeichen, erhoben sich die Jungstörche und verschwanden in Richtung Horizont. Die jungen Adebare ließen sich von der Thermik immer höher tragen, bis sie für das menschliche Auge nicht mehr zu sehen waren. Die Jungstörche haben sich auf den langen und gefährlichen Weg in den Süden gemacht und werden sich irgendwo auf der Strecke jungen Artgenossen anschließen und gemeinsam ihre Reise in ihr Winterquartier fortsetzen.

Die Altstörche aus Wehrendorf, Hunteburg oder Harpenfeld bleiben noch etwas länger im Lande und werden den Jungstörchen später folgen. Die alten Adebare bleiben ihrem Horst treu und kommen 2020 wieder zurück in Wittlager Storchenland. Die Jungstörche hingegen werden erst in zwei bis drei Jahren wieder zürückkehren, wenn sie geschlechtsreif sind und selbst für Nachwuchs sorgen können.

Damit die sagenumwobenen Tiere in der heimischen Region erhalten bleiben, sind pro Brutpaar mindestens zwei Jungstörche erforderlich, die überleben. Die Adebare im Altkreis Wittlage haben in diesem Jahr für reichlich Nachwuchs gesorgt: Wehrendorf (3), Bohmte (4), Harpenfeld (3 und 1), Bohmterheide (4), Hunteburg (4), Hüde (4) Schäferhof (3). Das kann sich sehen lassen.

Im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke waren laut Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche“ sage und schreibe 88 Weißstorchenpaare auf den Horsten, wobei Petershagen die Storchenhauptstadt Nordrhein-Westfalens mit 27 Brutpaaren bleibt. Nach Petershagen folgt Hille mit 17 besetzten Horsten. Drei neu besetzte Horste in Rahden und Espelkamp sowie einer in Lübbecke und deren drei in der Gemeinde Stemwede zeigen, dass es aufwärts geht mit der Wiedereroberung alten Lebensraumes. Eine Brut wurde zudem für Haldem nachgemeldet.