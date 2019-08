Pr. Oldendorf. Der 37-Jährige aus Pr. Oldendorf, der Verbindungen zu dem in Börninghausen entdeckten Drogenlabor gehabt haben soll, ist wieder auf freiem Fuß.

Das Gericht hat den Haftbefehl aufgehoben, berichtet die „Neue Westfälische“. Am 5. Juli waren zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem mittlerweile geräumten Drogenlabor festgenommen worden. Beamte der Ermittlungskommission Limberg hatten im Vorfeld Wohnungen und Geschäftsräume in Rödinghausen und Pr. Oldendorf durchsucht. Der 29-Jährige aus Rödinghausen wurde mangels Haftgründen noch am selben Tag entlassen. Für den 37-Jährigen aus Pr. Oldendorf wurde seinerzeit Untersuchungshaft angeordnet.

35 000 Liter Chemikalien

Die wurde nun außer Vollzug gesetzt, so Vennewald. Das Gericht sehe zurzeit keine Fluchtgefahr. Sein Mandant habe die Auflage bekommen, sich zweimal in der Woche bei der Polizei zu melden, sagte der Bielefelder Rechtsanwalt Jan-Christian Hochmann auf Nachfrage. Der Pr. Oldendorfer habe in der Lagerhalle, in der später die 35 000 Liter Chemikalien entdeckt wurden, im Auftrag Trockenbauarbeiten ausgeführt - als das Drogenlabor schon bestand. Die Frage stand deshalb im Raum, ob sein Mandant gewusst habe, wofür er die Arbeiten ausgeführt habe. Ein hinreichender Tatverdacht sei nicht gegeben, so sei nun entschieden worden.

Rückblick: Am 28. April war die Feuerwehr wegen eines Kabelbrandes zu der Halle in Büscherheides Nachbardorf Börninghausen ausgerückt. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte die Chemikalien in großen Tanks und Fässern. Ermittler von Polizei und Landeskriminalamt hatten schnell den Verdacht, dass es sich um ein Drogenlabor handeln könnte. Dieser bestätigte sich im Mai: Das in Pr. Oldendorf hergestellte Amphetaminöl sei ein Grundstoff zur Produktion der pulverförmigen chemischen Aufputschdroge Amphetamin (auch „Speed„ oder „Pep“ genannt).

Mitte Juni geräumt

Laut den Ermittlern dürfte es sich um eines der größten in Deutschland aufgefundenen Drogenlabore überhaupt handeln. Geräumt wurde die Lagerhalle von einer Spezialfirma dann Mitte Juni – 50 Tage nach dem spektakulären Fund.

Neben großen Mengen Chemikalien war in den Räumen auch ein provisorisches Nachtlager für bis zu fünf Personen entdeckt worden. Die „Drogen-Firma“ benötigte Arbeitskräfte... Beim Eintreffen der Feuerwehr Ende April waren zwei Personen in einem Mercedes Vito mit niederländischem Kennzeichen geflohen. Nach ihnen wird weiter gefahndet. ebenso nach dem Untermieter der Lagerhalle.