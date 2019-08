Pfannkuchenlauf gegen den Holzwurm und Musik auf dem Dorfplatz in Hüsede CC-Editor öffnen

Lauschig: Live-Musik zum Kuchennachmittag auf dem Dorfplatz. Foto: Verschönerungsverein

Bad Essen. Der Verschönerungsverein Hüsede veranstaltet am Samstag, 10. August und Sonntag, 11. August ein Sommerfest auf dem Dorfplatz. Einer der Höhepunkte soll diesmal ein Sponsorenlauf sein, der am Samstagnachmittag stattfindet und der das vom Holzwurm befallene Beihaus in den Blick nimmt. Unter dem Motto „Wir gegen den Holzwurm“ findet ein Pfannkuchenrennen statt.