Lintorf. Nach einen Verkehrsunfall wurde die B 65 zwischen Lintorf und Rabber am Montag kurzzeitig gesperrt. Eine 67-jährige Frau und ihre siebenjährige Enkelin wurden leicht verletzt.

Um 9.15 Uhr geriet auf der B 65 in Fahrrichtung Bad Essen der Ford Fiesta einer 69-jährigen Fahrerin in einer Rechtskurve in Höhe Wimmer Straße aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug streifte leicht einen entgegenkommenden Lkw, bevor es zurück auf den rechten Seitenstreifen fuhr und dort gegen einen Baum prallte.

An dem Pkw entstand Totalschaden, die Fahrerin und ihre ihm Fahrzeug befindliche 7-jährige Enkelin wurden nur leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei den Arbeiten an der Unfallstelle.