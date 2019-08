Can Dogan ist neuer Schützenkönig in Hördinghausen CC-Editor öffnen

Hördinghausen. Can Dogan ist der neue Schützenkönig in Hördinghausen. Er wurde am Sonntag proklamiert. Zu seiner Königin erkor er sich Heike Sahlberg.