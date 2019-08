Levern. Bereits am Freitagmorgen tuckerten die historischen Traktoren durch Heithöfen, dem niedersächsischen Grenzort zum westfälischen Levern.

Ziel der Traktoren-Karawane war das Gelände an der Kolthoffschen Windmühle in Levern, wo am Wochenende von Freitag bis Sonntag das 13. Altmaschinentreffen stattfand, aber auch gleichzeitig das 25. Jubiläum Bestehen gefeiert wurde. Am späten Freitagnachmittag war das weitläufige Stoppelfeld neben der Mühle bereits belegt. Dieses Mal rechnete man mit mehr als 700 Traktor-Fans. Und tatsächlich wurde die Zahl zur Jubiläumsveranstaltung noch weit übertroffen. „Das hätten wir uns vor 25 Jahren nie und nimmer träumen lassen, was aus dieser „ Trecker-Idee“ geworden ist. Anfangs erklärte man uns so ein bisschen für verrückt,“ resümiert Uwe Stothfang, Ehrenvorsitzender, und Gründer der Gruppe.

Am 31. März 1994 berichtete die Rahdener Zeitung von einem „neu gegründeten Club“ der Altmaschinenfreunde in Levern. Alttraktoristen wollten ihre bis dahin noch wenigen auf Hochglanz restaurierten und polierten historischen Schätzchen an den Mahl-und Backtagen an der Kolthoffschen Windmühle präsentieren. „Altmaschinenfreunde Levern“ nannte sich die Gruppe nach ihrer ersten Sitzung im „Alten Krug“ in Sundern. Uwe Stothfang und 12 Gründungsmitglieder waren damals die Initiatoren und die Gruppe lief unter dem Dach des Heimat- und Verkehrsvereins Levern. Im Juli 1994 wurde mit zehn Traktoren eine Ausfahrt zu einem Traktorentreffen nach Ostrauderfehn in Ostfriesland unternommen.



„Das lief bestens und die Ostfriesen hatten uns einen Gegenbesuch nach Levern versprochen. Von dem ostfriesischen Treffen heimgekehrt, schlug der damalige Vorsitzende des Heimatvereins, Friedrich Klanke, vor, beim nächsten Mühlentag im August 1994 die Ostrauhderfehner einzuladen. Die Veranstaltung war der Beginn einer innigen Freundschaft mit den Ostfriesen.

"In diesem Jahr haben wir in Levern die 13. Veranstaltung und weit über 700 Traktoren von kleinen PS-Größen bis starken Bulldogs aus den Nachbarkreisen, ja sogar aus Neustadt an der Aisch in Bayern, sind gekommen. Dass unsere Treffen einmal dieses Ausmaß annimmt, hätte ich in den kühnsten Träumen nicht erwartet,“ so Uwe Stothfang, der seinen 1. Vorsitz an seinen Schwiegersohn Dennis Riechmann abgegeben hat. 28 aktive Mitglieder zählt der Verein und Nachwuchsprobleme gibt es keine.

Auch der Bad Essener Karl Schleußinger gehört von Anfang an zu den Gründungsmitgliedern und ist als Lanz-Bulldog–Senior –Experte , als sogenannter „ alter Hase“ bei den Traktor–Events an der Kolthoffschen Windmühle nicht mehr weg zu denken . Das gesamte Wittlager Land ist stark vertreten. Die Angelbecker Mark aus Brockhausen mit ihren Hanomags, Porsche und Deutz samt ganz individueller anhängender Schlafmöglichkeit ist seit Jahren dabei. Oldies aus Bohmte, Bad Essen Stirpe, Hüsede , Hunteburg,Wimmer, Rabber,Heithöfen und Brockhausen wurden gesichtet.

Am Samstagnachmittag fand ununterbrochen das Traktor-Pulling, Traktor gegen Bremswagen, den die Oldtimerfreunde Südkreis Nienburg in Warmsen mitgebracht hatten,statt. „Just for fun“ , zogen mehr oder weniger PS starke Traktoren einen mit schweren Gewichten bestückten Bremswagen 100 Meter über das Stoppelfeld. Das Gewicht auf dem Bremswagen verlagert sich beim Ziehen von hinten nach vorne. Durch diese Konstellation wurden schon so manche 350 PS zum Stehen gebracht.

Höhepunkt der Großveranstaltung war wieder einmal das traditionelle Bulldog- Wettheizen am Sonntagmorgen und die Auslobung der Gewinner, die von hunderten von Zuschauern gespannt verfolgt wurde. Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat wünschte den Wettbewerbern viel Glück und dankte bei dieser Gelegenheit den Ehrenamtlichen und Aktiven für ihren Einsatz.

In der 5 L- Klasse der Lanz Bulldog siegte Christian Müller Hille vor Jürgen Schnier ,Bohmte, und Gerd-Heinrich Rohlfing aus Niedermehnen, der auch zugleich den ältesten Bulldog aus dem Jahr 1923 präsentierte.

In der 10 L-Klasse konnte Karl Schleußinger aus Bad Essen-Linne sein Können wieder einmal unter Beweis stellen und als Erster den Glühkopf zum Lodern und die schwere Maschine unter schwarzem Qualm zum regelmäßigem Laufen bringen. Matthias Müller aus Schröttinghausen wurde Zweiter und als Dritter konnte Julian Tontrup aus Bohmte sich ins Ziel heizen. Musik, Begegnungen, Traditionspflege und der sonntägliche Mühlentag an der Kolthoffsche Windmühle begeisterten tausende Besucher.