Bad Essen. Der Gesundheitsstandort Bad Essen macht weiter positive Schlagzeilen. Nicht weniger als als 300 000 deutsche Führungskräfte beurteilten bei der Online-Studie von „Welt“ (vormals N 24) und der Analyse- und Beratungsgesellschaft „ServiceValue“ die Innovationsfähigkeit von insgesamt 2 867 Unternehmen aus 260 Branchen. Im Bereich der Rehakliniken holte die Dr. Becker Klinikgruppe den ersten Platz als Unternehmen mit der „höchsten Innovationskraft“.

Die Dr. Becker Klinikgruppe, zu der auch das Neurozentrum Niedersachsen in Bad Essen gehört, erhält als einziges Unternehmen der deutschen Reha-Branche dieses Prädikat. Digitalisierte Prozesse seit den 1980er Jahren, modernste Therapien, eine entsprechende Ausstattung und viel Gestaltungsspielraum für Mitarbeitende: Die Dr. Becker Klinikgruppe gehört seit Jahrzehnten zu den Innovationsführern der Gesundheitsbranche.

Das wurde dem Familienunternehmen jetzt durch die Führungskräfte-Umfrage von Welt noch einmal offiziell bestätigt: Der Reha-Anbieter darf sich, als einziges Unternehmen der deutschen Reha-Branche, mit dem Siegel „Höchste Innovationskraft“ schmücken. „Diese Auszeichnung freut uns sehr“, sagt Bastian Liebsch, Geschäftsführer der Dr. Becker Klinikgruppe. „Für einzelne Projekte gewinnen wir schon regelmäßig Innovationspreise; zuletzt für unseren digitalen Reha-Planer „Mein Bereich„. Aber das Siegel von WELT würdigt jetzt die Innovationskraft unserer gesamten Unternehmenskultur. Darauf sind wir sehr stolz! Denn für uns ist Reha mit ihrem ganzheitlichen Ansatz ganz klar die Medizin der Zukunft; viele medizinische Bereiche können von uns lernen.“ Davon sei man bei Dr. Becker überzeugt.

Gemeinsam mit den Mitarbeitenden arbeite man an einer stetigen Verbesserung der Rehabilitationsmaßnahmen. „Wir leben Innovation“, erklärt Philipp Herzog, Verwaltungsdirektor des Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen. „Es ist unser aller Anspruch, die „Reha des 21. Jahrhunderts„ zu gestalten. Deshalb sind wir stets auf der Suche nach innovativen Technologien und Methoden, die unsere Patienten und Mitarbeiter im Reha-Alltag unterstützen.“ Nur so könne man dafür Sorge tragen, dass die Reha ihren Auftrag, nämlich Menschen bis ins hohe Alter die Teilhabe an ihrem beruflichen und sozialen Leben zu ermöglichen, zuverlässig erfülle.

Papierlose Prozesse

Diese Unternehmenskultur, die vor allem auf Gestaltungsfreiräumen für Mitarbeitende, regelmäßigem Austausch innerhalb der Kliniken, aber auch in Form von Innovationsworkshops auf Gruppenebene, und einer positiven Fehlerkultur basiere, habe zu einmaligen Therapie-Angeboten und Serviceleistungen für Patienten/innen des Dr. Becker Neurozentrums Niedersachsen geführt.

„In unserer Klinik laufen die Prozesse größtenteils papierlos ab – vom Anamnesebogen bis zur Pflegedokumentation“, so Herzog. „Außerdem bieten wir unseren Patienten modernste Therapiegeräte. Beispielsweise verfügen wir als eine von nur wenigen Kliniken in Deutschland über das Vector Gait & Safety System, das Patienten ein robotgestütztes intensives Gangtraining ermöglicht.“ Fast alle Neuerungen, die heute im Unternehmen angestoßen und umgesetzt werden, kämen direkt von Mitarbeitenden. „Die innovativsten Ideen gehen auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Wir geben ihnen lediglich die Instrumente an die Hand, die sie für die Gestaltung benötigen“, freut sich Liebsch.

Nachhaltigkeit auch per Handy

Für Liebsch und Herzog ist deshalb klar, dass der Preis den Mitarbeitenden gebührt. „Dass wir heute überregional als Innovationsführer bekannt sind, haben wir unseren Mitarbeitenden zu verdanken“, ist sich Liebsch sicher. „Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert und haben oft innovative Ideen, die wir in die Umsetzung bringen. So wurde im letzten Jahr auf Initiative der Therapeuten eine große Bilderwand im Therapiezentrum installiert, auf der Trainingsübungen abgebildet sind. Diese können sich unsere Rehabilitanden per QR-Code auf ihr Handy downloaden und zu Hause durchführen, Das sichert die Nachhaltigkeit unserer Rehabilitation“, ergänzt Herzog.

„Nur dank unserer Mitarbeiter können wir solche hervorragenden Ergebnisse erreichen. Das untermauert beispielsweise auch die Auszeichnung der Deutschen Rentenversicherung, infolge einer Rehabilitandenbefragung, als beste neurologische Rehaklinik Deutschlands“ , heißt es aus der Frührungsetage. Die Gesundheitswirtschaft in Bad Essen ist damit eine echte Wachstumsbranche auf Expansionskurs – und ein Beschäftigungsmotor mit Zukunft.