Am Brunnen auf dem Kirchplatz in Bad Essen: ein Mercedes Klassiker. Archivfoto: David Hausfeld

Altkreis Wittlage. Die Oldtimer-Rallye des Motor-Sport Vehrte im ADAC findet in diesem Jahr am Sonntag, 8. September, statt. Die Fahrzeuge machen Station im Altkreis Wittlage. So auf den Kirchplätzen in Bad Essen und Ostercappeln. Dort wird zweiten Septemberwochenende die Kirmes gefeiert.