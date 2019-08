Bad Essen. Der Arbeitskreis Ortsgeschichte dufte sich dieses Mal an einem tatsächlich mit reichlich Historie durchzogenen Ort treffen: Im Gobelinsaal des Schlosses Ippenburg ging es bei der jüngsten Sitzung um die Rittergüter im Raum Bad Essen. Bei einer Führung durch das Schloss erlebten die Teilnehmer zudem eine faszinierende Rundreise durch die Geschichte.

Die Hausherren Victoria und Philip von dem Bussche waren zugleich die Referenten dieser Arbeitstagung, weswegen sie den Arbeitskreis kurzerhand in ihr Schloss eingeladen hatten. Besonders beeindruckt zeigten sich die zahlreichen Teilnehmer von der im norddeutschen Raum einzigartigen Porträtsammlung in den Fluren und Zimmern des Schlosses. Allein 30 Ölbilder und unzählige Stiche zeigen die gegen Ende des 17. bis ins 19. Jahrhundert enge Verbindung der Familie von dem Bussche-Ippenburg mit den Herrscherhäusern Hannover/Lüneburg/Braunschweig und Preußen.

Mätressen hatte die Macht

Dies ergab schon während der Besichtigung zahlreiche Anknüpfungspunkte für Anmerkungen und historische Exkurse, wobei nicht zuletzt die Ausführungen zum damals sehr verbreiteten „Mätressenwesen“ nicht nur für gesteigerte Aufmerksamkeit, sondern auch für Heiterkeit bei den geschichtsinteressierten Heimatfreunden sorgten. Nicht zu Unrecht galten die Mätressen oftmals als die eigentlichen Herrscherinnen, die mit ihrer Verführungskunst die Mächtigen gekonnt um den Finger wickeln konnten.

Sophie von Hannover - geboren in Bad Iburg

Nicht wenigen Anwesenden war neu, dass die erste preußische Königin, Sophie Charlotte von Hannover, aus dem Raum Osnabrück stammte: sie wurde auf Schloss Iburg geboren, wo ihr Vater als Fürstbischof von Osnabrück seinen Sitz hatte. Zusammen mit ihrem Mann, König Friedrich I. in Preußen hatte sie das legendäre „Spree-Athen“ erschaffen und somit dazu beigetragen, dass der Berliner Hof eine europäische Bedeutung erlangte.

Von den Ahnenbildern derer von dem Bussche wurden diejenigen etwas eingehender besprochen, die geschichtlich besonders hervorgetreten waren, z. B. im 17. und 18. Jahrhundert: Allen war gemeinsam, dass sie eine protestantisch-humanistische Erziehung genossen hatten und dann an den führenden Universitäten Mitteleuropas studierten – etwa in Rostock oder Utrecht. Üblich waren damals auch so genannte Bildungsreisen nach Venedig oder Paris.



Von Lockausen in die große Welt

Nicht wenige der adeligen Söhne entschlossen sich anschließend für eine militärische Karriere: Johann von dem Bussche beispielsweise wurde Chef der Leibgarde bei Ernst August von Hannover. General Carl von dem Bussche war bereits mit 13 Jahren in den Militärdienst eingetreten und nahm 30 Jahre seines Lebens an verschiedenen Kriegszügen teil, z.B. auch für Napoleon. Einzelne wurden auch Erzieher, wie dies bei Albrecht Philip von dem Bussche der Fall war, der an den Hof von Ernst August von Hannover ging und Erzieher des ältesten Sohnes Georg Ludwig, dem späteren König Georg I. von England, wurde. Einzelne Ahnen brachten es in der Ministerialverwaltung sogar bis zum Minister (Clamor von dem Bussche) oder wurden Gesandte an fremden Höfen.

"Interessanteste Sitzung der vergangenen Jahre"

Jürgen Frieler als ehemaliger Lockhauser Ortsbürgermeister hatte zu Beginn der Veranstaltung kurz die Beziehung des Rittergutes zur Ortschaft Lockhausen dargestellt. Alle Teilnehmer waren sich am Ende einig: Diese Sitzung war die mit Abstand interessanteste in den vergangenen Jahren. Mit einem „herzlichen Dank“ an die Gastgeber, auch dafür, dass sie bereitwillig ihr privat bewohntes Schloss geöffneten hatten, endete die Sitzung.