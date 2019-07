Soll verkauft werden: das kleine Feuerwehrhaus in Sundern (Gemeinde Stemwede). Foto: Gertrud Premke

Sundern. Nachdem die Löschgruppen Levern, Niedermehnen und Sundern an der L 770 ein gemeinsames neues Heim gefunden haben, steht nunmehr auch das alte Feuerwehrgerätehaus in der kleinen Ortschaft Sundern zum Verkauf an.