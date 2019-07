Foto: Tecklenburg-Touristik

Tecklenburg. Anlässlich der 30. Auflage des „Weinfestes in Tecklenburg" bietet die Tecklenburg Touristik am Sonntag, 1. September 2019, 14 Uhr eine historische Zeitreise, die Stadtführung auf den Spuren der Gräfin Anna, an.