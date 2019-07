Woran in den Ferien am Gymnasium Bad Essen gebaut wird CC-Editor öffnen

Das Gymnasium an der Schulallee in Bad Essen. Auch hier wird in den Sommerferien gebaut. Foto: Friedrich Lüke

Bad Essen. Ferienzeit ist Bauzeit an den Schulen: Der Landkreis Osnabrück nutzt traditionell die Sommerferien für Sanierungen und notwendige Umbauten an seinen Schulen. Derzeit wird an den sieben Gymnasien teils aufwändig gearbeitet, so auch an der Schulallee in Bad Essen.