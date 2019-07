Bad Holzhausen. Den Trauerschwänen auf Schloss Benkhausen geht es gut. So gut, dass sie nun bereits zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Damit dieser allerdings unbeschadet aufwachsen kann, mussten die 2018 geschlüpften und inzwischen ausgewachsenen Jungtiere von Zuhause ausziehen. Umgesiedelt wurden zwei junge Trauerschwäne Mitte Juli in die Teichanlagen um den Kurpark Bad Holzhausen.

In ihrer neuen Heimat sind sie die ersten ihrer Art nach über drei Jahren. Dort schwammen zuvor jahrzehntelang Trauerschwäne, bis 2016 die zwei damals beheimateten Schwäne ausbüxten. „Es ist eine lange Tradition, australische Trauerschwäne hier im Kurpark zu halten“, weiß Christian Streich von der Stadt Preußisch Oldendorf-Touristik. „Darum war es auch so schade, dass die Parkbesucher in den vergangenen Jahren keine Schwäne mehr zu sehen bekamen.“

Als im Oktober 2018 auf Schloss Benkhausen fünf Jungschwäne der gleichen Gattung geschlüpft waren, nahm die Preußisch Oldendorf-Touristik den Kontakt mit der Schlossverwaltung auf. Paul Gauselmann stimmte sofort begeistert zu, zwei Jungtiere nach Bad Holzhausen zu überbringen.

Es handelt sich dabei um ein persönliches Geschenk des Schlossherren: Die Eltern der Jungtiere waren Paul Gauselmann von seinem Hauspersonal zum 80. Geburtstag geschenkt worden. Zunächst schwammen die Trauerschwäne in seinem privaten Teich. Doch weil die Umgebung den Schwänen auf Dauer zu klein wurde, mussten sie nach Benkhausen verlegt werden.

Vom Schloss Benkhausen

Ihr Nachwuchs hat nun sein bisheriges Zuhause in Richtung Bad Holzhausen verlassen. „Ich freue mich, dass ich mit meinem Geschenk eine kleine Nachbarschaftshilfe leisten kann und die Tradition, im Kurpark Bad Holzhausen Trauerschwäne zu halten, weiter fortgeführt wird“, so der Unternehmensgründer.

In Transportkartons wurden dann die jungen Trauerschwäne vom Schloss Benkhausen nach Bad Holzhausen gebracht. Für die Aufsicht und Beratung vor Ort stand Frauke Niehus, Tierpflegerin aus dem Tierpark Ströhen, zur Verfügung.

Paul Gauselmann und Christian Streich von der Stadt Preußisch Oldendorf-Touristik öffneten schließlich am Ufer eines Teichs im Kurpark die Kartons. Nach kurzem Umschauen sprang das Schwanenduo aus seinen Kisten und machte sich mit der neuen Umgebung vertraut.

Anzeige Anzeige

Beliebtes Fotomotiv

„Erleichtert“ zeigte sich Streich, nachdem die Schwäne in ihr neues Zuhause eingekehrt waren. „Die Trauerschwäne waren immer ein beliebtes Fotomotiv und gehörten jahrzehntelang zum Kurpark dazu – wir sind Herrn Gauselmann dankbar, dass mit den Schwänen nun noch mehr Leben in die Teichanlagen eingekehrt ist“, so Streich.