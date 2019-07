Bad Essen. Die Kirche bleibt im Dorf“ lautet der Titel des Sommerflimmern-Films, der am Freitag, 26. Juli, ab 21.30 Uhr in Bad Essen gezeigt wird.

Der Landschaftsverband Osnabrücker Land (LVO) und seine Kooperationspartner Film- und Bildungsinitiative und Tourismusverein Bad Essen bieten auf dem Kirchplatz ein Filmvergnügen der besonderen Art. Wie gewohnt gibt es ab 19 Uhr ein Vorprogramm, das die Zeit bis zum Filmbeginn verkürzt.

Das Team der Tourist-Information Bad Essen entschied sich für die deutsche Produktion „Die Kirche bleibt im Dorf“ aus dem Jahr 2011 – passender könnte ein Filmtitel nicht sein, wenn der Schauplatz direkt unter dem Kirchturm liegt. In dieser schwäbischen Mundartkomödie geht es um die erbitterte Feindschaft zwischen den schwäbischen Dörfern Unterrieslingen und Oberrieslingen.

Ein Dorf besitzt die Kirche, das andere den Friedhof. Für ein Schlagloch an der Grenze fühlt sich keine der Gemeinden zuständig. Nach einem Unglück direkt an dieser Stelle verhärten sich die Fronten, zudem versucht ein Amerikaner, die Kirche zu kaufen, und ein uralter Fluch macht den Skandal perfekt. Zum Schluss siegt jedoch die Einsicht.

Kino auf dem Lande

Damit es beim Sommerflimmern – Kino auf dem Lande in Bad Essen aber gewohnt gemütlich und „slow“ zugeht, sollten die Zuschauer*innen vor dem Film einmal „Tief durchatmen!“. In kleinen Gruppen geht es daher ab 19 Uhr mehrmals zu einer 15-minütigen Atemtherapie in die Solearena im Bad Essener Kurpark.

die „Kaffeemühle“ versorgt Gäste mit Quiche und einem Stand mit Bratwurst und Pommes Frites. Getränke gibt es im "Kleinen haus" am Kirchplatz.. Bei schlechtem Wetter zieht das Sommerflimmern in die Grundschule am der Niedersachsenstraße um.

Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Weitere Auskünfte unter Telefon 05403 72455-0.

Alle Termine unter www.sommerflimmern.de.