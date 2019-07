Altkreis Wittlage. "Ab 1999 rechnen wir", sagt Liselotte Wübbeler, bei der viel Fäden rund um das Projekt "Gästeführung im Wittlager Land" zusammenlaufen. Vor 30 Jahren hat somit die erste Führung stattgefunden. Ausgangspunkt war damals das Singkreistreffen Weser-Ems, das in Bohmte stattfand.

Eigentlich hätte aber schon früher der runde Geburtstag begangen werden können. Die Vorlaufzeit betrug rund zwei Jahre. Ohne Schulung und ausgearbeitete Touren hätte das Projekt aber kaum funktioniert. Wichtige Unterstützung leistete die LEB (Ländliche Erwachsenenbildung), die im Rahmen eines EU-Programms einen Kurs "Touristischer Naturbegleiter" im Angebot hatte. Im Vorstand des Landfrauenvereins Wittlage, zu dem der heimische Singkreis gehörte, wurde grünes Licht für die Ausbildung gegeben. An den Start gingen acht Frauen und vier Männer. Anschließend arbeiteten sie gemeinsam zehn Touren aus, erstellten eine kleine Broschüre.

Wollen wir nicht weitermachen?

Rückblickend heißt es zum Singkreistreffen: "Es hat alles prima geklappt. Damit war die Sache eigentlich abgeschlossen." In der Gruppe tauchte dann schnell die Frage auf: "Das hat so viel Spaß gemacht. Wollen wir nicht weitermachen?" Damit waren die Weichen gestellt. Erst einmal ließen sich die Gästeführer Zeit, um weiteres Hintergrundwissen zu erarbeiten. In der Folge waren Ortsführungen und Bustouren im Angebot. Einen Höhepunkt bildete 2010 die Landesgartenschau Bad Essen. Liselotte Wübbeler: "Auch nach der Laga gab es Ortsführer, die kostümiert in Bad Essen unterwegs sind." Klar war, dass die unterschiedlichen Angebote nicht in Konkurrenz zueinander treten sollten. Inzwischen gilt: Wenn bei der Tourist-Info Bad Essen Anfragen nach Bustouren eingehen, wird Kontakt zu den Gästeführern im Wittlager Land aufgenommen.

Gästeführer mit Stern

Gabriele Woznitza, Regionalleiterin der LEB, sagt: "Ausgebildet haben wir beide Gruppen, zu Gästeführern mit Stern." Für die Landesgartenschau hatte es zunächst eine Kurzausbildung für die neuen gegeben. Anschließend folgte die Überlegung, die Sache zum Ende zu bringen, sprich die 128 Stunden Unterricht bis zum Gästeführer mit Stern zu absolvieren. "Das ist schon umfangreich", sagt Gabriele Wosnitza. Unter anderem geht es darum, wie eine Führung aufgebaut werden soll. Wichtig sei, nicht Zahlen und Namen herunterzurappeln. Einzelheiten zu Kirchengeschichte oder Wirtschaft würden im Arbeitskreis Gästeführer erarbeitet: "Die Gruppe war immer sehr fleißig. Das ist eine lebenslange Aufgabe." Von den Resultaten profitieren die Besuchergruppen.

Vieles zu bedenken

Eine Überlegung gehört regelmäßig zu Bustouren. Wübbeler: "Die Strecke muss zeitnah abgefahren werden, damit es keine unliebsamen Überraschungen wie Umleitungen gibt." Nach der Laga fand sich ein Kreis von acht Personen zusammen, die Bustouren leiten. Gut sei es, so Wübbeler, bei einer Busbegleitung nicht allein zu sein. Wer von einer Gruppe ein Kaffeestop gewünscht, werde auch das organisiert. Überhaupt werde vorher abgesprochen, was die Gäste sehen wollen.

Passgenaue Angebote

Entstanden ist der Arbeitskreis Gästeführer als Abteilung des Vereins der Wittlager Landfrauen. Inzwischen gibt es mit der bewährten Unterstützung der LEB, Regionalbüro Wallenhorst einen zweiten Flyer. Wübbeler: "Wir werden von der LEB in Person von Frau Wosnitza intensiv und sehr gut betreut." Eine neue Idee ist, zukünftig Flyer an Industriebetriebe zu geben – wenn dort für Besucher ein Rahmenprogramm benötigt wird. Wosnitza: "Der Vorteil unserer Führer ist, dass sie passgenaue Angebote liefern." Spannend für Gäste sei neben Kirchen und historischen Gebäuden auch die Frage, was die Region auf wirtschaftlicher Basis bietet. Einen weiteren Aspekt bieten die Kliniken. Sie fügt hinzu: "Das Interesse an den Hintergründen ist da." Im laufe der Jahre sei bei den Gästeführern einiges an Wissen zusammengekommen. Wosnitza: "Man muss dafür schon begeistert sein – für Land, Leute, Landschaft und Geschichte."

Sonst würde etwas fehlen

Die Statistik in Sachen Busbegleitungen und Führungen hat Liselotte Wübbeler seit 2002 parat. Innerhalb von 17 Jahren gab es 81 Busbegleitungen und 16 Ortsführungen in Bad Essen. Nachfragen kamen zunächst vornehmlich aus dem Bereich der Landfrauenverbände, weil die Adresse der Gästeführer in einer überregionalen Broschüre stand. Inzwischen wüssten aber auch Reiseunternehmer Bescheid. Wübbeler: "In einem Jahr hatten wir vier Busse des gleichen Unternehmens." Insgesamt stehen rund 5000 Gäste zu Buche. Wosnitza: "Viele von ihnen wären sonst nicht unbedingt in das Wittlager Land gekommen." Sie fügt hinzu: "Den Arbeitskreis Gästeführer muss es geben, sonst würde etwas im Bad Essener Angebot fehlen."