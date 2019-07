Hüsede. Die Sommerferien haben begonnen und eine Gruppe von 14 Kindern aus Hüsede und Bad Essen hatte sich mit ihren beiden Begleitern Anja Stengritt und Theo Rohkämper, auf den knapp 800 Kilometer langen Weg nach Trouville-Alliquerville, Hüsedes Partnerort in der Normandie, gemacht.

Am späten Nachmittag traf die Gruppe dann am Zielort ein und wurden sofort mit großer Herzlichkeit und „ Küsschen links, Küsschen rechts“ begrüßt, was für einige der Kinder neu und ungewohnt war. Im Anschluss an die Quartierverteilung ging es dann in die Gastfamilien, um Geschenke zu überreichen und sich erstmal ein bisschen kennenzulernen.

Abends war dann wieder großes gemeinsames Treffen zum Spielen und Essen. Der Sonntag war frei und ohne offizielles Programm seitens des französischen Komittees, sodass die Gasteltern verschiedene Aktivitäten mit den Kindern unternahmen. Für eine Gruppe ging es nach Le Havre zum Shoppen, eine andere Gruppe blieb im Ort und vergnügte sich den Tag über mit Gesellschaftsspielen, was zweisprachig erstmal nicht so einfach ist. Aber die Freundlichkeit untereinander überwand die sprachlichen Barrieren und so genossen die Kinder den Tag.

Mit Wildwasserbahn

Am nächsten Morgen fuhren Gäste und Gastgeber in einen Freizeitpark, wo die Kinder den ganzen Tag über die verschiedensten Fahrgeschäfte ausprobieren konnten. Über Achterbahn, Kettenkarussell und die bei diesem heißen Wetter begehrte Wildwasserbahn wurde alles ausprobiert. Selbst nach der Mittagspause, wo die deutsch- französische Gruppe ein Picknick machte, blieb noch viel Zeit zum Toben und Spielen. Nach der Rückkehr nach Trouville ging es dann für kurze Zeit in die Gastfamilien. Abends trafen sich alle wieder am örtlichen Sportplatz, wo der große Grill angefeuert wurde und die Kinder nach dem Fußball spielen sich über die gebratenen Leckereien, frischen Salat und den Nachtisch stürzten.

Tags darauf führte ein große Ausflug nach Yport, einem Fischerörtchen, direkt am Atlantik gelegen, wo die Hüseder die nächsten drei Tage verbringen sollten. "Untergebracht waren wir in einem Häuschen auf einem Campingplatz mit freiem Blick auf das Meer und die typische Steilküste", berichtet Begleiter Theo Rohkämper. Dieser Ort gilt eigentlich als Geheimtipp und so verwunderte es die Hüseder, dass sie dort ein bekanntes Ehepaar aus Bad Essen antrafen.





Baden im Meer, Meerestiere in der felsigen Umgebung bei Ebbe suchen, die Steilküsten mit ihren alten Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg erkunden, eine selbst organisierte Disco - die Zeit verging bei herrlichem Sonnenschein wie im Flug und so fuhren die Gäste schließlich mit einem Abstecher über Le Havre zurück nach Trouville.

Tolle Gastfreundschaft

Und dann war er da, der letzte gemeinsamer Tag. Nach langem Ausschlafen ging es mittags nach Lillebonne in das dortige Schwimmbad. Der Abend stand wieder traditionsgemäß ganz im Zeichen der `Grand Boume`, wo die deutschen Kinder die Gelegenheit nutzten, sich bei ihren französischen Freunden für die tolle Gastfreundschaft zu bedanken.

Es wurde bis tief in die Nacht gemeinsam gegessen, gefeiert und getanzt. Und dann hieß es am frühen Samstagmorgen Abschied nehmen, Einladungen fürs nächste Jahr auszusprechen und ein letztes Mal das mittlerweile beliebte und vertraute „Küsschen links, Küsschen rechts“ anzuwenden. Auch die Rückfahrt verlief ohne Komplikationen, sodass die Hüseder Eltern ihre Kinder am späten Nachmittag in die Arme nehmen konnten.

Für einige der Teilnehmer war es altersbedingt die letzte Fahrt im Zuge des Kinderaustausches, aber der große Rest fiebert schon dem nächsten Besuch unserer französischen Freunde entgegen.