Bad Essen. Seit gut 120 Jahren prägt ein besonderer Baum das Bild der Bad Essener Lindenstraße: Der Ginkgo biloba oder Fächerblattbaum vor dem Haus Nummer 61 steht unmittelbar am Fahrbahnrand, hat aber dennoch die Verkehrsbelastungen offensichtlich gut überstanden macht mit seinem grünen Blätterdaches einen sehr gesunden Eindruck.

Wie die historische Aufnahme aus den 1960er Jahren zeigt, war der Baum seinerzeit ziemlich eingeengt: Die private Grundstücksmauer grenzte ihn auf der nördlichen Seite ein, stieß der Fahrbahnrand unmittelbar bis an die äußerst knapp bemessene Baumscheibe heran. Die einstige Geschäftsfrau Anneliese Selige kümmerte sich zu Lebzeiten um den Baum und wässerte ihn im Sommerhalbjahr regelmäßig. Der Baum war 1898 von den Vorfahren der Familie Selige gestiftet worden, wie die aufgestellte Informationstafel zeigt.





Ginkgo biloba, der Fächerblattbaum, der auch als Tempelbaum bezeichnet wird, hat seinen Ursprung wohl in China und in Japan. Er gehört zu den Nacktsamern und damit in die Verwandtschaft der Nadelgehölze. Ginkgobäume nehmen aber eine Sonderstellung ein, weil sie die einzige verbliebene Art einer ganzen Klasse nacktsamiger Gewächse darstellen, die am Ende des Erdaltertums häufig waren, als es noch keine bedecktsamigen Blütenpflanzen gab. Von herkömmlichen Nadelgehölzen unterscheidet sie dabei, dass ihre Samen, anders als bei den Zapfen von Tanne, Fichte und Co., mit einer fleischigen äußeren Samenschale umgeben sind, die an Mirabellen erinnert und essbar sein soll. Dabei sind Ginkgobäume zweihäusig, das heißt es gibt sogenannte männlich und weiblich geprägte Exemplare.

Aufgrund des Alters dieser Art – sie soll die älteste aller heute wachsender Baumarten sein – geben uns Blätter, Holz, Befruchtungsmechanismus und Samen des Ginkgo eine Vorstellung von Bau und Lebensweise der Bäume in früheren Stadien der Evolution, wie eine Information der Uni Göttingen besagt. Als Baum in parkähnlichen Anlagen kann er voll ausgewachsen bis zu 40 Meter Höhenwachstum erreichen. Im Herbst wirft der Baum die langstieligen, fächerförmigen und zweilappigen Blätter, die in der Naturheilkunde sehr geschätzt werden, ab.

Späte Liebe

Ginkgo biloba wurde im Jahre 1690 durch den Botaniker E. Kaempfer in Japan entdeckt. Zum Bekanntheitsgrad und zur Verbreitung des Ginkgos in Deutschland hat ein von Goethe in seiner Sammlung "West-östlicher Diwan" veröffentlichtes Gedicht beigetragen, mit dem der bereits 66 Jahre alte Dichterfürst, seiner späten Liebe, Marianne von Willemer, huldigte und das Ginkgoblatt aufgrund seiner Form zum Symbol der Freundschaft erkor.

Dieses Baums Blatt, der von Osten Meinem Garten anvertraut, Giebt geheimen Sinn zu kosten, Wie's den Wissenden erbaut, Ist es Ein lebendig Wesen, Das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, Daß man sie als Eines kennt? Solche Frage zu erwidern, Fand ich wohl den rechten Sinn, Fühlst du nicht an meinen Liedern, Daß ich Eins und doppelt bin? Johann Wolfgang von Goethe, 1815





Anzeige Anzeige

Die Goethe-Stadt Weimar ist daraufhin längst zur Ginkgo-Stadt geworden. Nicht nur Goethes Ginkgo am Fürstenhaus kann man besuchen, es gibt auch ein Ginkgo-Museum und eine Ginkgo-Allee. Stadtmarketing und Handel bedienen die Nachfrage der Besucher mit Pflanzen, das Bild vom Ginkgoblatt ziert Schmuck, Tassen, Büchern und mehr.

Robustes Gehölz

Unser Ginkgobaum an der Lindenstraße, der einst ein eingetragenes Naturdenkmal war, ist heute immerhin von einer vergrößerten Baumscheibe umgeben, die im Rahmen der Landesgartenschau mit einer Hecke als Schutz vor weiterer Bodenverdichtung bepflanzt wurde. Auch wurde auf Betreiben der einstigen Geschäftsfrau Anneliese Selige eine Baumdrainage angelegt, so dass bei Bedarf Wasser und Nährstoffe gezielt an die Hauptwurzeln herangeführt werden können. Es wird berichtet, dass der Ginkgo im asiatischen Raum direkt an Hauptverkehrsachsen steht und er die täglichen Abgasbelastungen sehr gut kompensieren kann.

Beim Bad Essener Ginkgo handelt es sich um einen besonderen Baum – auch wenn er ím Vorbeifahren viellicht als Solitär kaum wahrgenommen wird, so ist er doch längst Teil des Straßenbildes geworden. Auf dem historischen Foto sind noch das einst bedeutende Hotel Reckum, die Bali-Lichtspiele, das Gärtnereifachgeschäft von Hans-Georg Meyer, die Drogerie von Werner Fetting und andere Betriebe zu sehen. Alle diese Betriebe gehören der Vergangenheit an, sie gibt es nicht mehr – nur der Ginkgo steht mit seinem grünen Blätterdach am gewohnten Standort. Seit mehr als einem Jahrhundert.