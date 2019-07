Brockhausen. Das Fest der diamantenen Hochzeit feiern Wilfried und Brigitte Kisowitz, Zur Friedenseiche in Brockhausen. Am 24. Juli 1959 schlossen beide den Ehebund.

"Damals war es genauso heiß wie heute", erinnert sich das Diamantpaar. Die Trauung fand vor 60 Jahren in Drohne statt. Der Bräutigam arbeitet damals als Maurer. Seine Ehefrau, eine geborene Stumpf, war im Gasthaus Bunselmeyer in Bohmte beschäftigt und wohnte dort auch.

Brigitte Kisowitz stammt aus Borgloh, Ehemann Wilfried aus Haldem. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Familie in mehreren Orten des Wittlager Landes gewohnt. So in Bohmte und Schwagstorf, eine kurze Zeit in Hunteburg und 37 Jahre in Harpenfeld. Vor wenigen Jahren sind die Eheleute dann nach Brockhausen gezogen. Zur Familie gehören fünf Kinder, zehn Enkel und drei Urenkel.

Urkunden und Präsente

Am Ehrentag waren Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer und Ortsvorsteher Willi Ahrens zu Gast und sprachen Glückwünsche aus. Zum Ehejubiläum gibt es eine Ehrenurkunden vom Land Niedersachsen und vom Landkreis Osnabrück. Natemeyer überreichte in Namen der Gemeinde einen Bad-Essen-Gutschein, das plattdeutsche Gesangbuch von Elly Wübbeler und das Heimatjahrbuch Osnabrücker Land. Und auch der Ortsvorsteher hatte ein kleines Präsent mitgebracht. Ahrens ist zwar schon einige Jahre im Amt. Für ihn war es dennoch die erste Diamanthochzeit in Brockhausen, wie er berichtete.

Zu den Gratulanten zählten am Mittwoch auch Kurt Lömker und Bettina Kreitz vom Sozialverband Lintorf/Rabber.