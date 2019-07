Bad Essen. Der Bambini-Lauf ist regelmäßig Teil des Bad Essener Abendlaufs. Den teilnehmenden Kindern bringt er unmittelbar schon jede Menge Spaß. Aber auch andere Kinder dürfen sich freuen: Mit den Sponsorengeldern werden die örtlichen Kindertagesstätten unterstützt.

„Langsam, langsam, langsam“, so tönt es nach dem Startschuss des Bambini-Laufs durch die Lautsprecher. Jürgen Frieler weiß, dass die Kindergarten-Kinder beim Abendlauf in Bad Essen von den Zehen- bis in die Haarspitzen motiviert sind und gerade bei der Startphase eher gebremst, als angefeuert werden müssen.

„Das Dabeisein und nicht die Schnelligkeit steht bei unseren Bambini im Vordergrund. 177 Kinder haben in diesem Jahr die Ziellinie überquert“, freute sich Frieler, für den der Bambini-Lauf seit langem eine besondere Herzensangelegenheit ist. Bei der offiziellen Spendenübergabe verkündete er denn auch: „Im kommenden Jahr laufen die Bambinis zum 25. Mal durch Bad Essen. Da schaffen wir hoffentlich die 200!“

Mit Hüpfburg

Ein toller Partner sei seit vielen Jahren der Kindergarten-Verein Bad Essen. Mit der von der Allianz-Niederlassung zur Verfügung gestellten Hüpfburg und der Spielothek des TriO Bad Essen war der Kindergarten-Verein wieder fester Bestandteil des Rahmenprogramms. „Durch die vielfältige Unterstützung unserer Sponsoren konnten wir insgesamt 819,50 Euro für unsere Kindertagesstätten in Bad Essen einwerben“, bedankt sich Jana Garske vom Kindergartenverein bei den Bad Essener Unternehmern.

Das Ergebnis zeige wieder einmal, was für eine großartige Zusammenarbeit sich beim und für den Bambini-Lauf etabliert habe.