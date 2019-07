Nächster Reparaturtreff am 29. Juli im Trio in Bad Essen CC-Editor öffnen

Die Tüftler sind am 29. Juli wieder aktiv. Dann findet der nächste Reparaturtreff in Bad Essen statt. Foto: Freiwilligenagentur

Bad Essen. Der Reparaturtreff Bad Essen macht keine Sommerpause. Deshalb findet der nächste Termin am kommenden Montag, 29. Juli, wieder im Trio an der Schulallee statt. Von 15.30 bis 17.30 Uhr sind die ehrenamtlichen Tüftler an diesem Tag bereit, sich den defekten Gegenständen zu widmen.