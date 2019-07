Die Teilnehmer des Sommercamps beim TuS Bad Essen. Foto: TuS Bad Essen

Bad Essen. "Niemand ist perfekt. Aber jeder eine limitierte Edition." Das ist der Leitsatz des Basketballcamps N.B.A. - Never Be Average" in Bad Essen. Oder anders ausgedrückt: Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Diese Einstellung sollen die Mädchen und Jungen in der Zeit bei uns verinnerlichen", sagt Organisator Lars Herrmann.