Heithöfen. Anfangs war es so etwas wie ein offenes Geheimnis: Heithöfen hatte seit März 2019 einen bewohnten Storchenhorst. Inzwischen sind zwei der drei geschlüpften Küken auf dem besten Wege, große Störche zu werden.

Im Vorjahr war Meister Adebar schon mehrfach in der kleinen Ortschaft auf Dächern und Schornsteinen gesichtet worden. Kurzum: Engagierte Bürger unterstützen die offenbar nach einer Heimat suchenden Störche und errichteten in diesem Frühjahr einen Horst. Mehrfach wurde er von verschiedenen paarungswilligen Jungstörchen angeflogen. Und dann endlich wurde ein Pärchen sesshaft. Erst einmal „schweigen“ hieß die Devise in der kleinen Ortschaft. Niemand traute der schnellen Einquartierung so recht, denn einmal waren Störche beim Bau, dann saßen sie auf ihrem Nest und dann waren sie auch schon einmal stundenlang fort.

Fast flugbereit

Doch schließlich konnten sich die Heithöfener sicher sein. Es wurde gebrütet. Und tatsächlich: Drei kleine Adebars erblickten nach 32 Tagen Brutzeit das Licht der Welt. Inzwischen sind zwei Störche fast flugbereit. Einer hat das Kindesalter nicht überlebt und wurde vermutlich, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Nest geworfen. Grundstücksbesitzer Thomas Holsing entdeckte ihn tot auf seinem Grundstück.





Die kleinen Klapperstörche sollten beringt werden. Bei der Bereitstellung und Lieferung von Ringen sind jedoch Engpässe entstanden, so Siegfried Lippert aus Lockhausen. Nun steht schon bald der Zug in das Winterquartier im Süden bevor. In der Regel kehren Jungstörche, so Experten, erst im dritten Lebensjahr in die Brutgebiete zurück. Vielleicht bleiben die beiden in Heithöfen groß gewordenen Jungstörche ja ihrem Geburtsort treu.

Glücksbringer

Heithöfens Bürger wünschen sich jedenfalls, dass sie auf Dauer Storchendorf bleiben. Der Storch bringt nach altem Volksglauben demjenigen Glück, auf dessen Haus er nistet, und es lag deshalb nahe, ihm auch die Gabe zuzuschreiben, die kleinen Kinder ins Haus zu bringen.