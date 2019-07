Bad Essen. Zahlreiche Bad Essener haben Anrufe von Unbekannten bekommen, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben. Die richtige Polizei gibt deshalb jetzt Tipps, wie sich Betroffene verhalten sollten.

Wie die Polizei mitteilt, häuften sich am Mittwochnachmittag die Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich Barkhausen und Büscherheide (Im Glanetal, Büscherheider Ring, Am Osterberg). Sie meldeten sich zumeist bei älteren Personen und stellten Nachfragen zu Wertgegenständen oder Geld-Depots.

Die Vorgehensweise

Die Täter rufen ihre potentiellen Opfer an und gaukeln ihnen vor, sie seien Polizeibeamte der Kriminalpolizei – in diesen Fällen aus Bohmte. Laut Aussage des Anrufers sind in dem Wohngebiet gerade osteuropäische Einbrecher festgenommen worden, die Täter aber noch flüchtig. Sie hätten einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des Angerufenen steht.

Bei den gemeldeten Fällen aus Barkhausen und Büscherheide fiel keiner auf die falschen Polizisten herein. Die örtliche Polizei nimmt die Fälle erneut zum Anlass, um vor dieser Betrugsmasche zu warnen.

Diese Hinweise gibt die Polizei