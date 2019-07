Einen Geldteller haben die Lintorfer Kinder (und Erzeiherinnen) für den Verein Tabita gestaltet. Damit soll Kindern in Indien geholfen werden. Foto: Kita Lintorf

Lintorf. Alle Kindergartenkinder und deren Erzieherinnen des Familienzentrums Lintorf „bereisten“ während eines einjährigen Fairtrade-Projektes verschiedene Kontinente. Die Not, die Kinder in so manchem Land leiden, machte die Kleinen in Lintorf nachdenklich.