Levern. Der Vorsitzende des Westfälischen Heimatbundes und Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), Matthias Löb, hat sich einen Gesamtüberblick über das Gelände der Kolthoffschen Windmühle in Levern verschafft und sich über die dort regelmäßig stattfindenden Aktivitäten informiert. Er war äußerst beeindruckt.

Zu dem Besichtigungsgang hatte Friedrich Klanke, Vorsitzender des Mühlenvereins, eingeladen. Weiter mit von der Partie waren Bürgermeister Kai Abruszat, Fritz Thoms-Meyer, Bauleiter des Projektes Heimathaus, Uwe Stothfang, Dienstältester des Vereins der Altmaschinen-Freunde sowie Friedrich Warner von der Gauselmann-Stiftung.





Friedrich Klanke war es ein großes Anliegen, die über Jahrzehnte lange positive Entwicklung rund um das gesamte Mühlengelände vorzustellen. Augenblicklich gehören dazu die Arbeiten zum Umbau am Heuerlingshaus, die von Fritz Thoms-Meyer, dem Bauleiter, den Besuchern erklärt wurden. Uwe Stothfang, gab Informationen zur Entwicklung und des großen Erfolges der traditionellen Altmaschinentreffen, die alle zwei Jahre auf diesem Gelände an der Kolthoffschen Mühle stattfinden. Anfang August wird übrigens das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Außerdem wurde das Horizontal-Sägegatter und die Museumshalle besichtigt.

Alter Baumbestand

Nach einem gemeinsamen Ausblick der kleinen Besichtigungsgruppe von der ersten Etage der Mühle unterhalb der Mühlenflügel waren die Besucher sichtlich beeindruckt von der Gesamtentwicklung des 10.862 Quadratmeter großen Geländes, seinen verschiedenen historischen Fachwerkbauten unter dem alten Baumbestand.

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem im Erweiterungsbau befindlichen Heuerlingshaus gewidmet. Von Besonderheit sind hier die eingebauten zum Gesamtbild der übrigen Fachwerkgebäude stilgerecht 3ingearbeiteten passenden Fachwerkwände und die Rettung des Original- Torbogens.

Im Frühjahr 2020 soll das untere Stockwerk zu Saisonbeginn fertiggestellt sein. Hier soll ein Veranstaltungsraum mit Küche entstehen, im zweiten Bauabschnitt im Obergeschoss eine zu vermietende Hausmeisterwohnung. „Ich hoffe, dass wir im Zeitplan liegen und im Frühjahr das Erdgeschoss in Anspruch nehmen können,“ so der Thoms-Meyer.

130 Vereinsmitglieder

„Hier an der Kolthoffschen Windmühle wurde über Jahrzehnte schon einiges bewegt,“ stellte Friedrich Klanke fest und lobte das unermüdliche Engagement der zur Zeit 130 Vereinsmitglieder, wo zum Beispiel an den Mahl-und Backtagen bis zu zwanzig Kuchenbleche durchgehen oder an den sogenannten Pickert-Tagen bis zu sechs Zentner Kartoffeln zu gelbbraunen westfälischen Pickert gebacken werden. Ohne die zahlreichen verlässlichen Helfer wäre dies alles gar nicht zu schaffen

Und auch junge Menschen sollen gewonnen werden, so mit den Mühlenrockveranstaltungen, die überaus gut angenommen werden. „Das gesamte Mühlen-Ensemble ist ein großer Gewinn für den Tourismus und die Aktivitäten für das Gemeinwesen. Hier vor Ort ist schon was auf die Beine gestellt worden und lobenswert,“ freute sich auch Bürgermeister Abruszat.

Auch Matthias Löb verabschiedete sich beeindruckt mit lobenden Worten an Vereinsvorsitzenden:“ Friedrich Klanke ist mit Leib und Seele dabei und es hat alles Hand und Fuß, was hier entsteht und entstanden ist. Das ist eine ganz tolle große Sache.“ Löb bezeichnete das gesamte Mühlen-Ensemble als „Glücksfall für das Gemeinwesen“.

Nach der Geländebesichtigung ging es zum Heimathaus im historischen Ortskern, wo Heimatpflegerin Karin Klanke auf die Gruppe wartete.