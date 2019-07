Bad Essen-Wittlage. Niedlich sind sie, kluge Jäger noch dazu, aber auch treue Gesellen. Frettchen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit als Haustier. Bestaunen kann man sich beim Sommerfest der Frettchenfreunde in Bad Essen-Wtitlage.

Wenn von einem „possierlichen kleinen Kerl“ die Rede ist, kommt vielen in der Altersgruppe der Baby-Boomer die Steinlaus in den Sinn, die der unvergessene Loriot 1976 in der Rolle des ebenso unvergessenen Frankfurter Zoodirektors Professor Bernhard Grzimek den deutschen Fernsehzuschauern vorstellte.

Auffangstation

Mitglieder des Vereins Frettchenfreunde Osnabrück werden aber nur an das eine denken, an Mustela putorius furo, wie Frettchen zoologisch richtig heißen. Seit 1999 kümmert sich der Verein um Tiere dieser Art. Seine Mitglieder betreiben eine Auffangstation und versorgen ausgesetzte, abgegebene sowie ungeliebte Frettchen. Sie nehmen die Tiere bei sich auf und versuchen, diese in liebevolle Hände weiterzuvermitteln. "Außerdem wollen wir durch Aufklärung das leider bei manchen Menschen noch vorherrschende Urteil, dass Frettchen stinkende, beißende und alles annagende gefährliche Waldbewohner seien und deshalb als Haustier in der Wohnung nichts zu suchen hätten, entkräften", heißt es seitens der Frettchenfreunde. Vielmehr möchten sie Frettchen den Menschen näher bringen, aber gleichzeitig nicht verschweigen, dass die Haltung der Tier nicht so einfach ist, wie sich das mancher vorstellt.

Eine gute Gelegenheit, sich über die kleinen Kobolde zu informieren, ist das Sommerfest der Frettchenfreunde am Samstag, 3. August, bei dem auch das 20-jährige Bestehen des Vereins gefeiert wird. Ab 10 Uhr können die Besucher in den Räumen des Vereins in Wittlage mit Frettchenhaltern ins Gespräch kommen und an Führungen durch die Auffangstation teilnehmen. Das genaue Programm findet sich unter www.facebook.com/frettchenfreundeosnabrueck und wird dort ständig aktualisiert. Schon jetzt steht aber fest, dass es eine Tombola, Kaffee und Kuchen sowie ein Grillbuffet geben wird. Der Erlös kommt der Auffangstation zugute.

Sommerfest der Frettchenfreunde auf dem Vereinsgelände am Samstag, 3. August, ab 10 Uhr Senfdamm 4, 49152 Bad Essen-Wittlage Weitere Informationen im Internet unter www.frettchenfreunde-osnabrueck.de/