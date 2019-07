Bad Essen. Nach einer Pause im vergangenen Jahr feiert Bad Essen 2019 wieder das Hafenfest. Am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Juli, warten viele Attraktionen auf die Besucher. Dazu gehören Drachenboot-Rennen, eine Open-Air-Party, die Lampionfahrt des Motor-Yacht-Clubs Mittellandkanal Bad Essen sowie ein Familienprogramm am zweiten Veranstaltungstag.

Bad Essener Drachen-Cup 2019

Wegen Bau- und Umgestaltungsarbeiten auf dem Gelände am Mittellandkanal fand das Fest 2018 nicht statt. In der Folge ist auch der markanten Speicher abgerissen w orden. Rechtzeitig zum Festtermin 2019 ist das Areal neben der Marina neu gestaltet worden.

Das Hafenfest beginnt am Samstag, 20. Juli, mit dem „Bad Essener Drachen-Cup 2019“, bei dem der sportliche Aspekt im Vordergrund steht. Hier können Vereins- und Freizeitmannschaften ihre Kräfte in Drachenbooten auf der Kurz- oder Langstrecke messen. Wie bereits 2017 kommen die sogenannten Kurzbank-Boote zum Einsatz. Das heißt, dass Teams bereits mit 9 Personen teilnehmen können – acht Paddler und ein Trommler, der den Schlagtakt vorgibt. Die Kurzbank-Boote fahren eine Strecke von 200 Metern. Die Teams der„Langbank-Boote mit jeweils 16 Personen können zwischen 200 und 1.500 Metern wählen. Die Wettbewerbe beginnen um 13.30 Uhr.

Wer noch kurzfristig am Drachen-Cup teilnehmen möchte, kann sic an Achim Riemekasten von der Kanusportgemeinschaft Minden – achimriemekasten@ksg-minden.de – wenden oder sich im Rathaus Bad Essen bei Tobias Wessel melden. E-Mail an wessel@badessen.de oder Telefon 05472/401-117.

Die Team sind während des gesamten Nachmittags im sportlichen Einsatz. Zieleinlauf ist jeweils Höhe der Marina. Im Anschluss an die Siegerehrung gegen Abend findet eine Open-Air-Party statt, bei der Teilnehmer und Gäste mit den „The Richtones“ auf dem Platz am Kanal feiern können. Außerdem ist um 22 Uhr wieder eine Lampionfahrt auf dem Wasser mit den Yachten des Motor-Yacht-Clubs Mittelland Bad Essen geplant.

Der Sonntag ist traditionell der Familientag des Hafenfestes. Am 21. Juli wird zunächst ein Open-Air-Gottesdienst gefeiert. Beginn ist um 10.30 Uhr. Im Anschluss startet das Programm. Ein Kran mit einem Ballon wird aufgestellt. Aus rund 40 Metern Höhe können Mutige den Ausblick auf Bad Essen und Umgebung genießen. Ein Segway-Parcours, Stand Up-Paddling, ein Kinderprogramm mit den JoJo’s und Mitmachaktionen sind ebenfalls vorbereitet.

Ortschaften der Gemeinde Bad Essen treten um 14 Uhr beim "Fischerstechen" gegeneinander an. "Mit Stand Up-Paddling-Boards versucht jeweils ein Lanzenträger den Gegner ins Wasser zu befördern. Wer länger trocken bleibt, gewinnt. Hierfür werden nur wenige Teilnehmer aus den Ortschaften benötigt, besondere Vorbereitungen sind ebenfalls nicht erforderlich“, so der Erste Gemeinderat Carsten Meyer.

Verkehrsregelungen

Für das Hafenfest gilt wieder eine gesonderte Verkehrsregelung: Eine Vollsperrung ist zum einen für die Hafenstraße vorgesehen sowie auch für die Essener Straße im Bereich zwischen der B 65 und An der Bahn (Harpenfelder Brücke). Darüber hinaus wird eine Einbahnstraßenregelung an der Schulallee zwischen Lerchenstraße und Niedersachsenstraße eingerichtet. Absolutes Halteverbot gilt dann sowohl an der Schulallee zwischen Niedersachsenstraße und Essener Straße als auch an der Niedersachsenstraße. Die Regelungen gelten in der Zeit vom 19. Juli, 18 Uhr, bis 21. Juli, 24 Uhr.