Diepholz. Sie erfreuen uns mit ihrer wundersamen Pracht, surren und sirren bei atemberaubenden Flugmanövern und sind geschickte Räuber: Libellen, die fliegenden Juwelen. Auf dem Moorerlebnispfad bei Diepholz lassen sie sich beobachten.

Schon vor 320 Millionen Jahren flogen die Vorfahren unserer heutigen Libellen durch die Sumpfwälder der Steinkohlezeit. Manche hatten Flügelspannweiten von bis zu 60 Zentimetern. Inzwischen sind die Libellen ein gutes Stück geschrumpft. Die heutigen weltweit etwa 5.000 Libellenarten weisen Flügelspannweiten von 2 bis 15 Zentimetern auf. Die in vielen Farben geschmückten grazilen Libellen sind ausgesprochene Flugkünstler und faszinieren mit ihrer Vielfalt.



Lebensraum zurückerobert

Ein vom Naturpark Dümmer angebotener Naturerlebnis-Spaziergang führt über den Rundwanderung des Mitte April 2018 neu eröffneten Moorerlebnispfades. Bei dieser Tour berichtet Naturführerin Brigitte Haase über das hier wiedervernässte Hochmoor, das sich die Libellen als Lebensraum so zahlreich zurückerobert haben. Das Diepholzer Moor ist eines von 14 weiteren Mooren in der Diepholzer Moorniederung im Westen der Stadt Diepholz. Es weist auch heute noch viele ursprüngliche Hochmoorbereiche auf. In den Randbereichen finden sich einige bäuerliche Handtorfstiche und Hochmoorgrünland. Knapp die Hälfte des floristisch, faunistisch und naturkundlich wertvollen Moores ist unter Naturschutz gestellt.

Telefonische Anmeldung

Die gut zweieinhalbstündige Führung Sonntag, 21. Juli, startet um 14 Uhr am Parkplatz am Nordeingang des Moorerlebnispfades in Diepholz (Kielweg). Der Kostenbeitrag liegt bei 7 Euro für Erwachsene, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Eine telefonische Anmeldung bei Brigitte Haase unter 05441/1257 ist empfehlenswert. Unter der angegebenen Telefonnummer können auch weitere Informationen erfragt werden. Ein geeignetes und festes Schuhwerk, passende Kleidung (wetter- und mückenfest) und ein Fernglas sind empfehlenswert.



Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de