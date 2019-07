Ein Dank galt der Sparkasse Minden-Lübbecke, die das Buchprojekt mit 500 Euro unterstützt. Für diese Hilfe dankte Joern Spreen-Ledebur (links) vom Vorstand des Heimatvereins Levern Ralf Brune, Leiter der Geschäftsstelle Levern der Sparkasse Minden-Lübbecke. Foto: Heimatverein Levern

Levern. Levern feiert in diesem Jahr sein 1.050. Jubiläum. Die Jubiläumsfeier auf dem Kirchplatz und in der Stiftskirche kam gut an, der ausrichtende Heimatverein und alle Mitwirkenden erhielten viel Lob.