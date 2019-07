Harpenfeld. Thema in der Sitzung des Arbeitskreises Ortsgeschichte im Traktorenmuseum in Meesdorf waren Aspekte der Harpenfelder Dorfgeschichte. Erhard Klausmeyer und Herbert Kessen hatten einige Kapitel aus der Ortschronik Harpenfeld/Lockhausen von 1996 vertieft und aktuelle Bezüge hergestellt

So wurden die heutigen Hofansichten den sieben Vollerben zugeordnet (bis auf den Hof Knost, den gibt es nicht mehr) und präsentiert.

Danach wurde „die Gemeinsam genutzte Mark - die Essener Mark“ dargestellt in deren Mitte die Ortschaft Harpenfeld belegen war. Auf das 11. Jahrhundert zurück geht die gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Gemeingüter in dieser Region die auch im 19. Jahrhundert noch herausragende Bedeutung für die ländliche Bevölkerung besaß.

Adelige und Bauern legten standesspezifische Modalitäten (Vollerbe, Halberbe …) der Verteilung fest mit ungleichen Verwaltungs- und Nutzungsrechten an diesen Gemeingütern. Der Eintrieb von Pferden, Rindern, Kühen und Schweinen beschränkte sich auf die im Winter durchgefütterte Anzahl. Es konnte also nicht jeder so viel Vieh eintreiben wie er vielleicht wollte.

Das südliche Waldgebiet der Mark Essen verlief über den Kamm des Wiehengebirges. An die Mittelgebirgshänge schloss sich die Bördelandschaft an, auf der die meisten Ansiedlungen der Mark lagen. Der fruchtbare Lössboden begünstigte eine Besiedlung in Form von Haufendörfern, geschlossene Anbauflächen und die lediglich im Osnabrücker Land verbreitete Zweifelderwirtschaft.

Seit dem 15. Jahrhundert griffen die Fürstbischöfe in die Autonomie der Markgenossenschaften ein indem sie die Oberholzgrafschaft beanspruchten. Der Landesherr verfügte seit dem 16. Jahrhundert über lokale Amtsträger in der Mark.

Die Leinenproduktion

Am Ende umfasste die „Essener Mark“ also die gesamte ständische Gesellschaft des Fürstbistums Osnabrück im Kleinen (von den erbgesessenen Bauern über den landsässigen Adel und das Domkapitel bis zur Landesherrschaft mit ihren lokalen Amtsvertretern). (Zitate aus „Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2015“).

Zum Kapital „Lebensbedingungen im vorigen Jahrhundert“ wurde neben der Landwirtschaft und der Leinenproduktion vor allem das vielfältige Handwerk in Harpenfeld aufgezeigt. Mit Schmied, Wagenmacher, Schuster, Holzschuhmacher, Zeltverleih, Kartoffeldämpfer, Brauer, Dachdecker, Schneider, Tischler, Schlachter, Spedition und Bauunternehmen gab es mit diesen entlang der Langen Strasse gelegenen Betrieben quasi eine „Handwerkerstrasse“

Das Höfesterben zeigt sich auch in der Entwicklung der Landwirtschaft in Harpenfeld: 1973 waren es noch 52 landwirtschaftliche Betriebe, aktuell sind es nur noch zwei. Eine interessante Feststellung war, dass sich der Grenzverlauf von Harpenfeld im Jahre 1801 wenig verändert hat im Vergleich mit dem Verlauf in 2019.