Wer ins Tiny House ziehen möchte, sollte genau wissen, was er tut

Bad Essen. Ein paar Freunde zum Abendessen einladen? Das kann im Tiny House zur Herausforderung werden. Mehr als zwei Gäste, schon wird’s arg eng.

Oder so etwas wie eine bald stattfindende große Familienfeier, schon stellt sich die Frage: Wohin jetzt mit einem Paar neu zu kaufender Schuhe und dem Anzug? Klingt alles nach nicht viel, was nicht viel Raum bedarf, ist aber trotzdem ein Problem. Denn eines ist im Tiny House halt extremste Mangelware: Platz! Und alles, was an Raum verfügbar sein könnte, ist in der Regel bereits ausgenutzt. Selbst erfahrene Mini-Haus-Bewohner geben unumwunden zu: Manchmal nervt das.

Es geht auch um Durchhaltewillen

Klare Sache: Wer sich und seinen Besitz so stark reduzieren möchte, der muss sehr genau wissen, was er da tut. Langfristig ein Tiny House zu beziehen – diese Idee sollte befreit sein von schwärmerischer Lagerfeuerromantik oder reinem Weltverbesserungsidealismus. Es geht um praktische Lösungen, nomadisches Leben, aber auch um Durchhaltewillen. Als Gast auf Zeit wie beim Testschlafen im Tiny House ist das wohltuend und anregend. Dauerhaft auch?