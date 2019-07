Hochsommer am Grünen See in Markendorf CC-Editor öffnen

Ein Kleinod im Wiehengebirge: Der Grüne See in Markendorf. Foto: Stadtverwaltung Melle

Markendorf. Unter dem Leitgedanken „Hochsommer am Grünen See“ steht eine Exkursion, die am Sonntag, 21. Juli, im Rahmen der „Meller Naturführungen“ in Markendorf stattfindet. Zu dieser Tour sind alle Interessierten willkommen. Die Exkursionsleitung liegt in den Händen von Manfred Kloweit-Herrmann