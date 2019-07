Bad Essen. "Der ist ja wie ein Kuscheltier, ein richtiger Teddy - das sagen alle Kinder, die ihn streicheln,“ berichtet Petra Bestert aus Heithöfen. Ihr Paul kommt gut an.

Paul ist ein ganz lieber und anschmiegsamer Cavapoo, eine Mischung aus einem weißem Zwergpudel-Vater und einer Cavallier King Charles Spaniel-Mutter. Der Papa hat einen recht eigenartigen und recht langen Namen, nämlich “Snowman von den Knutschgesichtern“. Sein Knutschgesicht hat der kuschelige Paul also sicherlich von seinem Vater geerbt.



Der erste Hundegeburtstag

Paul kommt aus Menslage und Petra und Frank Bestert haben sich sofort in den kleinen Rüden verliebt, als sie ihn im Alter von 10 Wochen kennenlernen durften. Das war vor etwas mehr als einem Jahr, denn am 4. Juli feierte Paul seinen ersten Geburtstag in Heithöfen. In diesem ersten Lebensjahr hat sich viel getan.

Paul geht gerne in die Hundeschule und spielt genauso gerne mit Katze Lilly im üppig blühenden Blumengarten in Heithöfen. Auch hat Paul, der gerne mit jungen Hundedamen zusammen ist, seine Lieblingshundefreundin Lotta in Brockhausen. Aber auch mit Sandy, der Nachbarshündin, stimmt die Chemie, was allerdings anfangs nicht so recht klappen wollte.



Der erste kleine Junge im Haus

Petra Bestert liebt es mit Paul die nähere Natur zu erkunden, mal sind es die weiten Wiesen und Felder um Heithöfen oder aber auch der nahe Mittelkanal. „Als wir Paul in unserer Familie aufgenommen hatten, machten einige Bekannte ihre Späße. Nun nach drei Töchtern, die alle aus dem Hause sind, kommt der erste Junge, aber ein kleiner Hundejunge mit Fell,“ lacht Petra Bestert, „das habe ich schon oft gehört.“

Ganz falsch liegen die Bekannten mit der Aussage nicht, denn Paul wird von allen Seiten verwöhnt. Besser konnte es das wollige vierbeinige Kuscheltierchen Paul gar nicht treffen, als von allen Seiten umsorgt und grenzenlos geliebt zu werden. Selbst Oma Magdalene und Opa Herbert, die nie einen Hund im Hause hatten, sind vom Charm des kleinen Paul ganz und gar angetan.