Bad Essen. Im Rahmen der diesjährigen Schafstall-Regionale, die unter dem Thema „Upcycling – Von der Kunst des nachhaltigen Kleidens“ bis zum 29. Juli im Bad Essener Schafstall an der Bergstraße stattfindet, laden einige der ausstellenden Künstler auch zu Workshops ein. So auch die Bad Essener Schmuckdesignerin Peggy Mewes.

Unter dem Motto „Alter Schmuck in neuem Glanz“ nahmen jetzt ein paar Frauen an ihrem Workshop in ihrem Kleinodien-Atelier am Kirchplatz in Bad Essen teil.

Mitgebracht hatten die Teilnehmerinnen alte Ketten und Broschen, aus denen sie Neues kreierten. „Es geht darum, dass wir aus Altes Neues fertigen“, erläuterte Peggy Mewes, die den Frauen fachgerecht zur Seite stand.





Aber die Workshop-Teilnehmerinnen befruchteten sich auch hervorragend gegenseitig mit spontanen Tipps und Ideen. Oder spürten der Frage nach: Was steht mir? Was passt zu mir? Stöbern durften alle auch in den Schubladen mit edlen Perlen, Edelsteinen bis hin zu Glasperlen oder gar Muscheln, sodass bald klar war, was zu dem jeweiligen Schmuckstück passte.





„Vielleicht habe ich da ein wenig den Trend gesetzt“, meinte Peggy Mewes mit Blick darauf, dass die frischgebackenen „Schmuckdesignerinnen“ nur lange Ketten gestaltet hatten. Auf jeden Fall hatten die Frauen drei Stunden lang jede Menge Spaß und nahmen ihr „neues“ Schmuckstück voller Stolz mit nach Hause