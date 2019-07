Auch in den Laubwäldern des Huntetals sind Feuersalamander beheimatet. Foto: angieconscious/PIXELIO

Meesdorf. „Im Reich des Feuersalamanders“ lautet der Titel einer Exkursion, die am Samstag, 13. Juli, im Rahmen der „Meller Naturführungen“ stattfindet. Der Start erfolgt um 17 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Steffenweg in Meesdorf, unweit des Sägewerkes Bulthaup gelegen. Die Leitung liegt in den Händen von Astrid Schmidtendorf.