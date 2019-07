John (12) und Alina (11) mit den Hunden Eddie (3,5) und Biskit (6). Foto: Martin Nobbe

Bad Essen. Die Kinder sind happy und die Hunde mögen sich - inzwischen. Doch das war nicht immer so. Bis sich die Situation im Hause Rust in Lintorf wieder so eingependelt hatte, dass die Kinder John (12) und Alina (11) mit den Hunden Eddie und Biskit zwei tolle Spielkumpane an ihrer Seite haben, war ein längerer Weg. Er begann mit der Hündin Shana.