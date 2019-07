Bad Essen. Co-Working ist eine neue Form des gemeinsamen Arbeitens in kreativer Büroatmosphäre. Die Bürozeiten sind flexibel zu vereinbaren, bei Bedarf kann man sich mit anderen Nutzern austauschen und vernetzen. Die Gemeinde Bad Essen plant einen "Co-Working Space" mitten im Ortskern und sucht Interessenten.

„Die Gemeinde Bad Essen denkt derzeit im Rahmen eines „Reallabors Ortskern“ über neue und zeitgemäße Angebote nach, die den Geschäftsbesatz in der Lindenstraße ergänzen und beleben,“ erläutert Bürgermeister Timo Natemeyer. Ein Thema ist Co-Working, das vor allem in größeren Städten auf Nachfrage stößt.

Die Büroarbeitsplätze mit schnellem Internet sind flexibel zu nutzen: tageweise oder für längere Zeit. Der Laptop wird aufgeklappt und Arbeitstag kann beginnen. Teilnehmer teilen sich einen Raum mit drei bis vier anderen Co-Workern. Das senkt die Kosten. Und Interessierte können in Kontakt kommen – wenn sie wollen. Im Umfeld gibt es Restaurants, Cafés und Geschäfte.

Das Prinzip: Teilnehmer mieten den Arbeitsplatz (Schreibtisch), nutzen Küche, Loungebereich und Kaffeemaschine, treffen dort Kunden oder Kolleginnen und Kollegen im Foyer und buchen den Besprechungsraum: um sich für wichtige Gespräche zurückzuziehen, für Meetings und Präsentationen oder für Veranstaltungen mit Kunden. Die Vorteil: Sie können unabhängig voneinander agieren und in unterschiedlichen Firmen und Projekten aktiv sein, oder auch gemeinsam Projekte verwirklichen und Hilfe sowie neue Mitstreiter. Der Unterschied zur Bürogemeinschaft ist die Mischung verschiedener Berufe und die geringere Verbindlichkeit.

Die Zielgruppen

Für wen ist dieses neue Geschäftsmodell geeignet? „Zum Beispiel für Start-ups, die sich noch kein eigenes Büro leisten können, für Freiberufler und Pendler, denen es im Homeoffice zu einsam ist oder für Eltern, die nebenbei arbeiten und sich mit anderen Menschen austauschen möchten, während das Kind in der Kita ist,“ beschreibt Jens Strebe, Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Essen, mögliche Zielgruppen.

Diese noch recht junge Form des Zusammenarbeitens boomt in Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München – und bald auch in Bad Essen? Die Gemeinde sucht in Kooperation mit dem Gewerbeverein und einem privaten Immobilieneigentümer Interessenten. Weitere Infos gibt es bei der Gemeinde Bad Essen. Ansprechpartner ist Andreas Pante, Tel. 05472 401-60, Mail pante@badessen.de .