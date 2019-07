Bad Essen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Osnabrücker Straße (B65) in Bad Essen-Lockhausen.Dabei erlitt ein elfjähriger Junge schwere Verletzungen.

Ort des Geschehens war die Fußgängerampel nahe der Weststraße, die auf Anforderung den Fahrzeugstrom auf der B65 anhält. Der Elfjährige hatte die Ampel betätigt und war bei Grün losgegangen. Gleichzeitig war ein 82-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße von Wittlage kommend in Richtung Harpenfeld unterwegs. Möglicherweise, so die Polizei, wurde der Fahrer durch die Sonne geblendet. Der Wagen touchierte das Kind, das zu Boden geworfen wurde. Der schwer verletzte Elfjährige wurde in das Krankenhaus Melle gebracht.